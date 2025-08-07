“Adictas a vos”: Espressivo estrena comedia sobre las adicciones al amor, a los miedos y a lo que no se suelta

Dirigida por la actriz y directora María Torres, Teatro Espressivo estrenará este 8 de agosto la obra Adictas a vos, una comedia profunda que promete generar risas e introspección en su audiencia.

La puesta en escena se basa en la comedia homónima del argentino Marcos Carnevale, que habla sobre cinco mujeres completamente distintas —cada una con su propia “adicción”—, a quienes les cancelan un vuelo y se ven obligadas a convivir en una noche juntas, en un encuentro en el que revelarán mucho más que su país de destino.

La comedia hablará sobre que el verdadero vuelo es hacia adentro, combinando humor con profundidad emocional.

El espectáculo promete ser una comedia profunda en la que cinco mujeres, en medio de la cancelación de un vuelo, revelan más que su destino. (Gloria Calderon Fotografia/Gloria Calderon Fotografia)

La obra se estrenará este viernes y la temporada se extenderá hasta el 7 de setiembre.

Coproducción con Gallito Pinto

Adictas a vos es una coproducción que se realiza junto a la compañía Gallito Pinto.

Su elenco está conformado por la escritora y actriz Ana Istarú, quien regresa a las tablas con esta producción; Guisella Solís, quien cuenta con más de 40 años de carrera en televisión y cine; Adriana Alvarado, actriz y creadora de la comunidad digital Tan Señora; la actriz, cantante y locutora Rosibel Carvajal; y la actriz, escritora y directora Sofía Chaverri, quien tiene experiencia en off-Broadway, Nueva York.

“Agradezco profundamente a estas cinco maravillosas actrices que aceptaron el reto y se entregaron por completo al proceso”, dijo Torres. “Mi trabajo ha sido llevarlas de la mano para encontrar sus personajes, no solo física sino también emocionalmente, partiendo de un trabajo de mesa exhaustivo”.

Las funciones se presentarán en el teatro —ubicado en el Centro Comercial Momentum Pinares en Curridabat— los viernes 8, 15, 22 y 29 de agosto y los sábados 9, 16, 23 y 30, así como el jueves 21, todas a las 8 de la noche.

Además agosto también tendrá funciones los domingos 10, 17, 24 y 31, empezando a las 6 de la tarde.

Setiembre, por su parte, presentará la obra el jueves 4 y el viernes 5 a las 8 p.m.; el sábado 6 a las 3 de la tarde y a las 8; y el domingo 7 a las 6.

Las entradas ya están a la venta en www.espressivo.cr y tienen un costo de ¢12.500 + IVA y cargos por servicio, con un 18% de descuento sobre el precio base para jóvenes de entre 18 y 25 años.