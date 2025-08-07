Lab de Ideas

“Adictas a vos”: Espressivo estrena comedia sobre las adicciones al amor, a los miedos y a lo que no se suelta

El espectáculo promete ser una comedia profunda en la que cinco mujeres, en medio de la cancelación de un vuelo, revelan más que su destino

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Dirigida por la actriz y directora María Torres, Teatro Espressivo estrenará este 8 de agosto la obra Adictas a vos, una comedia profunda que promete generar risas e introspección en su audiencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TeatroTeatro Espressivo
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.