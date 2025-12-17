Ahorro de energía con inversión cero: así es como Grupo Ingesa lleva a las empresas a optimizar su consumo de energía

Lab de Ideas con apoyo de Grupo Ingesa — ¿Sabe usted qué es una empresa de servicios de energía? Ese es el concepto innovador que desarrolla Grupo Ingesa en Costa Rica, enfocado en brindar consultoría especializada en eficiencia energética, optimización de procesos productivos y proyectos de energía renovable, con el objetivo de que las empresas optimicen su consumo energético.

“Nuestro trabajo inicia asesorando a las compañías para que se conozcan energéticamente”, explicó el gerente general, Javier Espinoza, en entrevista con Lab de Ideas. “Muchas realizan apenas una gestión energética básica, similar a lo que hacemos en nuestras casas: revisamos cuánto pagamos de electricidad y quizá llevamos un histórico, pero nada más. Nosotros las llevamos a un siguiente nivel en el que identificamos dónde y cómo se usa la energía, si se está utilizando de forma adecuada y si realmente están pagando lo correcto por ese consumo. A partir de ese análisis comenzamos a trabajar”, agregó.

Pagar menos en electricidad, reducir emisiones país y aumentar la energía disponible: este es el modelo de inversión inicial cero de Grupo Ingesa. (INGESA/INGESA)

Dos ejemplos de los resultados que tiene esa gestión son la empresa All Pack, una pyme del sector papel que en 2024 logró reducir su consumo energético en un 27% (con un ahorro superior a los ₡22 millones y en disminución de 11 toneladas de CO₂); y el Colegio Lincoln, con el que, según Espinoza, “trabajamos para hacer más sostenible el campus”.

“Ellos nos comentaban que durante las vacaciones el consumo de energía bajaba, como era de esperarse porque los estudiantes ya no están en clases. Sin embargo, al medirlo, observamos que la reducción era mínima. Instalamos equipos de medición y detectamos que había aparatos y luces que permanecían encendidos. Es una situación común en muchas empresas, pero no hay que normalizarla: siempre es posible reducir mucho más”, explicó.

El trabajo con el Colegio Lincoln inició en 2023 y, desde entonces, la institución ha registrado ahorros de hasta un 30% en su consumo eléctrico.

El esquema con el que trabaja Grupo Ingesa cuenta con certificaciones internacionales de la Asociación de Ingenieros en Energía (AEE) y de la Organización de Evaluación de la Eficiencia (EVO) y comienza su trabajo con una inversión inicial cero.

Esto significa que “les demostramos a las empresas que corrigiendo malos hábitos, sin invertir un colón, se pueden lograr ahorros importantes”, señaló Espinoza. “Luego viene una segunda etapa, cuando ya educamos al equipo y que nos lleva a resultados como los reflejados en las reuniones de cierre anual, donde le mostramos a la gerencia cuánto se ahorró durante el año únicamente con gestión energética: en empresas grandes esos montos suelen superar los $100.000 o incluso los $150.000”, afirmó.

Ahorro, descarbonización y tarifas especializadas

Grupo Ingesa nació en 2018, cuando Espinoza y su socio Mauricio Araya —ambos ingenieros eléctricos con más de 20 años de experiencia— identificaron la necesidad de las empresas de mejorar su gestión energética sin contar con un profesional dedicado exclusivamente a esa labor.

“Un gerente o gestor energético resulta muy costoso para la mayoría de las empresas en Costa Rica, porque se trata de un perfil altamente especializado. Por eso desarrollamos el concepto de gestor energético outsourcing, mediante el cual no solo ayudamos a las compañías a cumplir los requisitos para acceder a tarifas eléctricas preferenciales, sino que también les asignamos un gestor que las visita de forma continua”, explicó.

Espinoza se refiere a las tarifas asociadas al Plan Nacional de Descarbonización, que en el ámbito industrial buscan incentivar la optimización del consumo energético. El beneficio de la Tarifa TMT-b es una estructura tarifaria diferenciada, diseñada para clientes que implementan medidas de eficiencia energética y han demostrado ahorros sostenidos y mejora continua.

“El ICE ya contaba con una tarifa preferencial para grandes consumidores, pero solo aplicaba para niveles de consumo muy altos”, detalló. “Con el nuevo enfoque, si una empresa demuestra —bajo un estándar internacional— que es eficiente en su uso de la energía, puede acceder a mejores precios sin necesidad de consumir tanto. Ese estándar es la certificación ISO 50001, la más reconocida a nivel mundial para sistemas de gestión de energía y, además, una puerta de entrada a beneficios tarifarios internacionales”.

Grupo Ingesa también acompaña a sus clientes en el proceso de certificación, con resultados destacados. Según Espinoza, “una empresa puede intentar certificarse por su cuenta, pero en promedio el proceso tarda un año: debe capacitar personal, definir indicadores, implementar la norma y recopilar datos. Con nosotros, el proceso toma alrededor de cuatro meses y desde el primer mes se empiezan a reducir los costos de energía. Hasta ahora, la tasa de éxito ha sido del 100% y todas las empresas que han completado el proceso con nosotros han obtenido la certificación y accedido al beneficio”.

Ingesa trabaja con tres profesionales además de sus socios fundadores —Leonela Herrera, Roberto Vargas y Leonardo Arguedas, quienes apoyan a cada cliente en su proceso de gestión. (JOHN DURAN/John Durán)

A 2025, Grupo Ingesa cuenta con un equipo de tres profesionales más —además de sus socios fundadores— que acompañan a cada cliente en su proceso de gestión energética.

Según Espinoza, la clave está en la educación:

“Costa Rica pierde muchísima energía por ineficiencia. Si educamos a las empresas para que utilicen adecuadamente la energía, se libera capacidad y esa energía disponible puede destinarse a nuevos consumidores. Es un esquema ganar-ganar: las empresas pagan menos, el país reduce emisiones y las distribuidoras pueden vender más”, concluyó.