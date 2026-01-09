Alajuela City Tour: la experiencia que invita a turistas (nacionales y extranjeros) a conectar con la historia de la provincia

Un recorrido que acerca a turistas —nacionales y extranjeros— a la historia de la provincia de Alajuela y que ofrece a los visitantes internacionales una opción para aprovechar sus horas de escala en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Eso es el Alajuela City Tour: la experiencia que invita al público a conocer los principales atractivos culturales e históricos del cantón central de la provincia de los mangos.

La iniciativa, que arrancó operaciones a finales de 2025, fue impulsada por AERIS Holding Costa Rica —empresa gestora de la operación del aeropuerto— y por la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela, en conjunto con la Municipalidad y la Oficina de Información Turística del cantón, así como la Universidad Técnica Nacional (UTN) y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo económico local, con un tour que dé a conocer la identidad alajuelense, según dijo Marcelo Llobet, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria local:

“Este proyecto responde a la necesidad que tienen muchos pasajeros en el aeropuerto durante sus horas de espera por conexiones, y que aprovechamos para que conozcan Alajuela, en un paseo histórico por su casco central. La idea es dinamizar la economía acá y hacerles pasar un buen rato a los pasajeros”.

La iniciativa es un trabajo conjunto entre AERIS Holding Costa Rica, la Cámara de Comercio, la Municipalidad y la Oficina de Información Turística de Alajuela, la UTN y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. (Alajuela City Tour/Alajuela City Tour)

Tour guiado y lugares históricos

El recorrido es un city tour asistido en el que dos actores llevan al turista por los lugares más importantes del cantón, con salida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y destino al casco central.

El proyecto, si bien está pensado para darle opciones al público extranjero que espera su vuelo, también recibe a costarricenses que quieran conocer más sobre la historia, al visitar lugares emblemáticos como el Monumento a Juan Santamaría, el Boulevard Carlos Luis Fallas, el Parque Central, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y la Plaza Tomás Guardia.

Este último punto es el cierre del tour y la sede de la Oficina de Turismo de la Cámara, donde también se habilitó una tienda de artesanías locales y una cafetería para que los turistas prueben platillos típicos y se lleven recuerdos de su viaje.

El objetivo es transformar a Alajuela de una ciudad de paso a “un destino cultural y gastronómico con identidad propia”, dijo Karlina Guzmán, Directora Ejecutiva de la cámara.

El recorrido es un city tour asistido en el que dos actores llevan al turista por los lugares más importantes del cantón, con salida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Alajuela City Tour/Alajuela City Tour)

Experiencia completa

El trayecto es acompañado por estudiantes de la carrera de Hospedaje y Gastronomía de la UTN, quienes participan como guías turísticos y edecanes del público.

La experiencia incluye presentaciones de bailes folclóricos y degustación de cafés de especialidad, con el objetivo de promover el encadenamiento con pequeños emprendedores, artesanos y actores culturales locales que muestran y comercializan sus productos en la Tienda de Artesanos Alajuelenses de la Plaza Tomás Guardia.

“El Alajuela City Tour busca ir más allá de la experiencia tradicional del pasajero. Queremos que quienes transitan por el aeropuerto descubran la historia, la cultura y la calidez de la ciudad que les da la bienvenida o los despide”, dijo Valeria Chanto, Encargada de Comunicación de AERIS.

“Es una forma de conectar el turismo aéreo con el turismo local y de generar beneficios directos para la comunidad”, agregó.

La experiencia incluye presentaciones de bailes folclóricos y degustación de cafés de especialidad. (Alajuela City Tour/Alajuela City Tour)

Desde el lobby del aeropuerto

La experiencia tiene un costo de $40 que incluyen el transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, acompañamiento del actor–guía, póliza de riesgos, refrigerio y la ventaja de Fast Track al regreso a la terminal aérea, para permitir un tránsito más ágil hacia el vuelo del turista. Además, los extranjeros cuentan con el resguardo de su equipaje en el aeropuerto.

Los interesados en ser parte del tour (nacionales e internacionales) pueden acercarse a los stands informativos del Alajuela City Tour, ubicados en el lobby del Juan Santamaría, donde recibirán asistencia personalizada.

El Alajuela City Tour estará disponible todos los días en dos horarios: a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde y el recorrido tiene una duración de dos horas.