Alejandra Masís Peña: la mente que pone emoción a las góndolas de Auto Mercado

Lab de Ideas con apoyo de Auto Mercado — Si le hablo de la experiencia Auto Mercado usted probablemente sepa a qué me refiero: tendencias, cuido del detalle y una vitrina para el emprendedor.

Lo que tal vez desconozca es quién está detrás de ella en el área de productos secos y quién, además, abre la puerta a que decenas de negocios —muchos liderados por mujeres— lleguen a ese escenario.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y con el propósito de visibilizar liderazgos nacionales, Lab de Ideas conversó con Alejandra Masís Peña, gerente comercial de productos secos de la empresa, sobre cómo su equipo logra “convertir lo transaccional del consumo masivo en algo emocionante y empático”.

Con 25 años de experiencia en supermercados, Masís combina la estrategia comercial con la sensibilidad por las historias que acompañan a las marcas. Su gestión implica estar cerca del proveedor, entenderle y ayudar a conectar con un consumidor que busca innovación, sostenibilidad y salud “y eso no lo vamos a encontrar sentados en el escritorio”.

Su equipo recorre ferias y mercados, siempre en búsqueda de nuevas propuestas para el cliente. De ahí han surgido alianzas con Rainforest Lab —liderado por Mariana García— quien pasó de ofrecer seis a casi treinta productos, como champú sólido, en dos años; Café Don Cayito, empresa familiar bajo la dirección comercial de María Fernanda Calderón, maquiladora del café de la marca de Auto Mercado Auto Signature; y Pollen Keepers, la marca impulsada por María José Mena, la única sommelier de miel de Centroamérica.

“Con ellos trabajamos no solo en el montaje, sino en la sensibilidad y la empatía que queremos transmitir. Damos acompañamiento y retroalimentación continua para que cada propuesta logre evolucionar”, detalló la ejecutiva.

El equipo de Masís está conformado en más de un 60% por mujeres, con quienes impulsa un enfoque “humano” en un entorno que suele asociarse a los números y que muchas veces es percibido como transaccional:

“Este es un negocio de cifras, a veces duro. Sin embargo, para conectar con las personas se necesita emoción y trabajo conjunto. Siento una enorme responsabilidad como líder, porque debemos actuar en conjunto para que clientes, proveedores y colaboradores lleguen a las familias con una visión empática de equidad y sostenibilidad”.

Su consejo para quienes buscan abrirse camino es claro: “sea usted misma y crea en sus valores, en el esfuerzo y en sus sueños”. Esa, al final, es la misma lógica con la que busca que los productos se conviertan en historias.

Artículo realizado con el apoyo de Auto Mercado. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.