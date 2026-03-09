Lab de Ideas

Alejandra Masís Peña: la mente que pone emoción a las góndolas de Auto Mercado

Masís lidera la curaduría de tendencias y el acompañamiento a emprendedores —muchas mujeres— para transformar en experiencias lo “transaccional” del consumo masivo

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Auto Mercado — Si le hablo de la experiencia Auto Mercado usted probablemente sepa a qué me refiero: tendencias, cuido del detalle y una vitrina para el emprendedor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Auto Mercado
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.