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“As a Service”: así es como COCOCO Business garantiza que su empresa nunca se detenga

Con 39 años de trayectoria, certificación ISO 9001 y presencia en dos países, COCOCO Business ha construido un modelo que transforma la tecnología en continuidad operativa garantizada

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Por Redacción EF
Retratos de Carlos Fonseca Gerente superior de marketing de Cococo / foto John Durán
Carlos Fonseca, gerente de Mercadeo de COCOCO Business. (JOHN DURAN/John Durán)







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CococoHistoria de emprendimiento
Redacción EF

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