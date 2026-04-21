“As a Service”: así es como COCOCO Business garantiza que su empresa nunca se detenga

Lab de Ideas con apoyo de COCOCO Business — En el mundo empresarial actual, una falla tecnológica no interrumpe el trabajo: puede detener por completo la operación. Sistemas caídos, datos expuestos, redes fuera de servicio. Para muchas empresas costarricenses, este escenario ya no es hipotético.

En ese contexto, la pregunta ha evolucionado. Ya no es solo “¿qué tecnología necesito comprar?”, sino “¿cómo garantizo que mis sistemas críticos nunca se detengan?” Y es precisamente ahí donde COCOCO Business ha construido su propuesta de valor más sólida.

El equipo de COCOCO, certificado ISO 9001 en gestión de calidad desde hace 16 años. La más reciente auditoría de recertificación se realizó en febrero de 2026. (Cococo/Cococo)

Tecnología como servicio: el cambio de paradigma

COCOCO Business —empresa costarricense con 39 años de trayectoria y operaciones en Costa Rica y Nicaragua— ha pivotado hacia un modelo que integra infraestructura, ciberseguridad, nube y servicios administrados bajo una sola premisa: la tecnología debe ser un servicio continuo, no una suma de proyectos aislados.

“Uno de los principales diferenciadores de COCOCO Business es su modelo As a Service, que permite a las empresas acceder a infraestructura, ciberseguridad y soporte sin grandes inversiones iniciales, convertir gastos de capital en costos operativos previsibles y delegar la administración tecnológica en un equipo especializado", explicó Carlos Fonseca, gerente de Mercadeo de COCOCO Business.

El modelo también resuelve uno de los mayores dolores de las empresas en crecimiento: escalar la capacidad tecnológica conforme crece la organización, sin necesidad de replantear toda la arquitectura cada pocos años.

“Somos un socio que diseña arquitecturas completas, orientadas a garantizar la continuidad operativa: que los datos estén protegidos, que las redes se mantengan disponibles y que exista capacidad de recuperación ante incidente”, agregó Fonseca.

Respaldo global, cercanía local

COCOCO Business respalda este enfoque en un ecosistema de aliados tecnológicos de clase mundial: Microsoft —líder en productividad, nube y ciberseguridad—; Dell Technologies —referente en infraestructura y servidores—; Lenovo —uno de los mayores fabricantes empresariales—; Apple —ecosistema de dispositivos premium—; y Google Workspace —plataforma de colaboración y productividad—.

Esta combinación permite a la empresa ofrecer, según Fonseca, “soluciones de clase mundial con soporte local especializado, combinando innovación global con cercanía regional”. Un balance que en la práctica marca diferencia.

El portafolio de COCOCO Business abarca cinco ejes críticos: protección frente a amenazas digitales; redes corporativas seguras y optimizadas; soluciones de nube y respaldo de información; servicios administrados de TI con monitoreo preventivo; e infraestructura tecnológica con energía de respaldo. Juntos, forman una arquitectura diseñada para eliminar puntos únicos de falla.

La pregunta no es qué hace el proveedor, sino quién es

Para las empresas que delegan su continuidad operativa en un tercero, Fonseca plantea un cambio de perspectiva: “La pregunta no es solo qué hace ese proveedor, sino quién es. COCOCO Business no compite únicamente en precio o producto. Compite en confianza, respaldo global y continuidad operativa.”

En un mercado donde una interrupción tecnológica puede traducirse en pérdidas millonarias, continúa, “contar con un aliado integral dejó de ser opcional: es una decisión estratégica”.

Esa identidad se sustenta en tres certificaciones independientes que validan su operación.

COCOCO cuenta con el reconocimiento Esencial Costa Rica como empresa de origen y valor nacional, y la distinción Bandera Azul Ecológica por su compromiso con la sostenibilidad. (COCOCO/COCOCO)

Tres certificaciones. Una sola promesa.

COCOCO opera bajo estándares que no se autodeclaran: se auditan. La certificación ISO 9001 —en gestión de calidad, renovada ininterrumpidamente por 16 años y reconfirmada en auditoría de febrero de 2026— garantiza procesos estandarizados y mejora continua. El reconocimiento Esencial Costa Rica la acredita como empresa de origen y valor nacional. Y la distinción Bandera Azul Ecológica certifica su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

“Están contratando a una empresa que ya demostró, ante organismos independientes, que cumple lo que promete”, finalizó Fonseca. Para cualquier empresa costarricense que ponga su continuidad operativa en manos de un tercero, ese historial auditado es, quizás, la garantía más valiosa de todas.