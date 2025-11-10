Lab de Ideas

BCIE alcanza la calificación crediticia más alta de su historia: obtiene un AA+ por parte de S&P Global Ratings

La costarricense Gisela Sánchez, ha liderado el proceso de transformación que llevó al Banco a alcanzar este hito, consolidando su liderazgo financiero y su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el impacto positivo sus países miembros

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del BCIE — La reconocida agencia calificadora S&P Global Ratings (S&P) recientemente elevó la calificación delBanco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), colocando su nota crediticia en AA+ y su posición como una de las multilaterales más sólidas de América Latina.








