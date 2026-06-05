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BCR: “El crecimiento económico debe venir acompañado del desarrollo sostenible de las personas y de las empresas”

Conversamos con Evelyn Aguilar, Subgerente de Negocios del Banco de Costa Rica, sobre el papel que tienen los principios sostenibles en la estrategia corporativa del banco

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de BCR - Hace tiempo que los principios de sostenibilidad dejaron de ser elementos filantrópicos y se convirtieron en una palanca estratégica de las empresas. El Banco de Costa Rica (BCR) es un ejemplo de esta evolución.








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BCRSostenibilidadEspecial Ambiente 2026
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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