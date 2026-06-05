BCR: “El crecimiento económico debe venir acompañado del desarrollo sostenible de las personas y de las empresas”

Lab de Ideas con el apoyo de BCR - Hace tiempo que los principios de sostenibilidad dejaron de ser elementos filantrópicos y se convirtieron en una palanca estratégica de las empresas. El Banco de Costa Rica (BCR) es un ejemplo de esta evolución.

Así lo afirmó la Subgerente de Negocios de la institución, Evelyn Agular, quien conversó con EF en el marco del especial de Ambiente y Sostenibilidad que publicamos este sábado 6 de junio:

“Cumplimos 149 años con la sostenibilidad en nuestro ADN”, aseguró Aguilar. “Impulsar un desarrollo económico acompañado del desarrollo sostenible de las personas, las pyme y las empresas es la única forma de seguir generando valor”.

La tarjeta de débito Carey del BCR permite ayudar a proteger los hábitats de esta especie y está hecha con material reciclado para reducir su impacto ambiental.

Este enfoque —explicó Aguilar— cuenta con el respaldo de la alta administración, de la Gerencia de Sostenibilidad y de la Gerencia Corporativa de Riesgos, lo que lo consolida como una estrategia que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones a lo largo de todo el conglomerado:

“El BCR tiene una estructura orientada al cumplimiento de acciones de sostenibilidad como objetivo estratégico. Nuestra convicción es que el crecimiento se construya de forma responsable, integrando los criterios en la toma de decisiones, en la relación con los clientes y en la evolución del modelo de negocio”.

Acciones sostenibles

En la práctica, uno de los ejes prioritarios ha sido la movilidad y la inclusión financiera en el transporte público.

En este ámbito, el BCR ha liderado la implementación del pago electrónico en buses, así como la tarjeta monedero SINPE TP, que permite a personas no bancarizadas acceder a un pago digital del servicio.

“Esto facilita la inclusión financiera y mejora la operación de los distintos operadores, al generar eficiencias y bancarizar sus flujos, lo que abre la puerta a nuevos financiamientos para renovar su flota”, dijo Aguilar.

A ello se suma el programa “Libre de efectivo”, orientado a sustituir el uso de billetes y monedas por medios digitales en los pagos, con beneficios tanto para el ambiente como para la inclusión.

El BCR ha liderado la implementación del pago electrónico en buses, así como la tarjeta monedero SINPE TP, que permite a personas no bancarizadas acceder a un pago digital del servicio.

El banco también ha desarrollado soluciones dirigidas a poblaciones específicas, como tarjetas para adultos mayores que refuerzan esta agenda.

Sostenibilidad y desarrollo económico

En el frente de desarrollo económico, el BCR mantiene convenios con la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Unión Europea, los cuales canalizan recursos hacia proyectos sostenibles de infraestructura para la UCR y la CCSS, por ejemplo, enfocados en educación y salud; así como el despliegue de redes de fibra óptica para FONATEL y RACSA, que amplían el acceso a tecnología en todo el país.

La entidad también ha participado en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, mediante créditos y fideicomisos; al tiempo que ha impulsado iniciativas de reducción de emisiones y de gasificación desde su puesto de bolsa.

“En los últimos tres años también hemos canalizado recursos hacia electromovilidad, construcción sostenible y repotenciación de plantas hidroeléctricas”, agregó Aguilar. “y estos convenios incluyen asistencia técnica para desarrollar nuestra taxonomía interna, etiquetar créditos sostenibles y fortalecer nuestro sistema de gestión de riesgos”.

Parque Solar Huacas, proyecto financiado mediante emisión de bonos verdes por medio de BCR Valores Puesto de Bolsa. Cortesía: Coopeguanacaste.

En el segmento de vivienda, la entidad ha financiado más de $100 millones en construcción sostenible durante los últimos tres años, acompañando a los clientes en la adopción de criterios técnicos que validen la sostenibilidad en sus proyectos.

Por otro lado, desde 2023 el banco trabaja su Modelo de Impulso Sostenible, una iniciativa surgida tras la pandemia que promueve actividades económicas con base en criterios de sostenibilidad y de generar valor tanto económico como social:

“Uno de los principales retos ha sido traducir la sostenibilidad al lenguaje financiero. Por eso ha sido clave el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen a desarrollar esas capacidades".

BCR: “El crecimiento económico debe venir acompañado del desarrollo sostenible de las personas y de las empresas”

Por último, y en el ámbito social, BCR ha consolidado proyectos como Finanzas en Acción, enfocado en educación financiera, y su Programa de Igualdad de Género y Equidad, reconocido por el INAMU por sus buenas prácticas laborales.

Gestión ambiental

En el eje ambiental, finalmente, el banco desarrolla un Programa de Gestión Ambiental Institucional enfocado en la sensibilización, educación y mejora continua de prácticas internas.

Este programa permite monitorear indicadores como consumo de agua, electricidad, papel, combustibles y gestión de residuos, al tiempo que impulsa acciones de ecoeficiencia en toda la operación del conglomerado.

El BCR ha recibido reconocimientos del MINAE en gestión ambiental, y su oficina en Liberia fue distinguida con la Bandera Azul Ecológica, galardón que también comparte el Tribunal de Justicia de Puntarenas, desarrollado por medio de sus fideicomisos.

De forma reciente, la entidad firmó el convenio “Planeta Vivo” junto al MINAE y el MAG, con el objetivo de erradicar la deforestación y promover procesos de regeneración ambiental.

“La sostenibilidad es de adentro hacia afuera. Como gobierno corporativo tenemos un compromiso completo con sus principios”, concluyó Aguilar.

Parque Eólico Cacao, financiado mediante crédito por parte del BCR. Cortesía: Coopeguanacaste.