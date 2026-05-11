Becas para costarricenses: Japón abre convocatoria para ticos que quieran estudiar en ese país

La Embajada de Japón en Costa Rica anunció que ya está abierta la convocatoria para que costarricenses concursen por una de las oportunidades que ofrece el Gobierno de Japón (MEXT) a nacionales, mediante becas completas para estudiar en ese país asiático.

Estas becas están dirigidas a quienes deseen cursar estudios de pregrado, educación técnica o posgrado en Japón a partir de 2027, en tres modalidades diferentes:

Pregrado (Undergraduate Students), Educación técnica (Specialized Training College Students) y Posgrado (Research Students).

Las primeras dos opciones (para programas de pregrado y técnicos) están orientadas a jóvenes que ya hayan concluido o estén por concluir el colegio. Además, ofrecen una amplia variedad de estudios, desde carreras en ingeniería, administración, farmacia y literatura, hasta técnicos en animación, cosmetología, turismo y más.

Los programas ofrecen becas completas y el plazo para concursar estará habilitado hasta el 12 de junio: tome nota del proceso y los requisitos. (Shutterstock)

Las opciones de posgrado, por su parte, están dirigidas a personas que cuenten con al menos el grado de bachillerato universitario y pueden cursarse en cualquier campo académico.

Becas completas

En un comunicado enviado por la embajada nipona en el país, el Gobierno de Japón enfatizó en que todas estas opciones corresponden a becas completas.

Esto significa que las personas seleccionadas recibirán, como parte de los beneficios del programa, el pago total de la matrícula y los estudios, así como el tiquete aéreo de ida y vuelta a Japón y una subvención económica para cubrir gastos de hospedaje, alimentación y otros asociados.

La embajada también enfatizó que la convocatoria para concursar por estas oportunidades estará abierta hasta el 12 de junio del presente año.

Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar detalles como los requisitos específicos para cada programa, los documentos necesarios y el proceso de selección en el sitio web de la Embajada del Japón.