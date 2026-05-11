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Becas para costarricenses: Japón abre convocatoria para ticos que quieran estudiar en ese país

Los programas ofrecen becas completas: tome nota del proceso y los requisitos

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Por Andrea Mora Zamora

La Embajada de Japón en Costa Rica anunció que ya está abierta la convocatoria para que costarricenses concursen por una de las oportunidades que ofrece el Gobierno de Japón (MEXT) a nacionales, mediante becas completas para estudiar en ese país asiático.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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