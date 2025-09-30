Becas para doctorados en Alemania: la Universidad Leuphana de Lüneburg tiene abierta esta opción para ticos

La Universidad de Leuphana en Lüneburg, ubicada en Alemania, tiene abierto el proceso de aplicación para su programa de doctorados y los costarricenses pueden participar por uno de los cupos.

Este programa ofrecerá 36 becas a candidatos de diversas nacionalidades, en los que buscará fomentar proyectos que examinen los procesos de transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria.

El programa llamado ‘Embracing Transformation’ tiene una duración de tres años, se desarrolla de manera presencial y aquellos interesados en participar deben contar con un manejo avanzado del inglés.

La alemana Leuphana University abrió esta opción de beca para ticos. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock/Shutterstock)

El proyecto se dirige a personas graduadas de una maestría afín a temas como sostenibilidad, clima, democracia y psicología de la transformación.

Los candidatos deben estar interesados en analizar el panorama actual de estas áreas en una sociedad cambiante, pues según la propuesta de la universidad “la viabilidad futura de las sociedades depende crucialmente de su capacidad para manejar la transformación”.

El doctorado abarca cinco áreas específicas de estudio: el futuro climático en culturas digitales, las compañías como conductoras de las transformaciones de la sostenibilidad, resiliencia democrática, organización en tiempos de crisis y “hacia una sociedad regenerativa”.

Beneficios y requisitos

Los beneficios del programa incluyen una beca durante la totalidad del tiempo de estadía con una remuneración mensual de 1.850 euros, además de un posible subsidio para hijos y financiamiento adicional para gastos de investigación con un presupuesto de hasta 4000 euros anuales, acceso a talleres exclusivos de la universidad, así como apoyo y espacio de trabajo en el campus.

Para postularse los interesados deben preparar una propuesta de investigación pertinente a las áreas de estudio, presentar su currículum vitae, una carta motivacional que explique por qué desean ingresar al programa, su documentación académica, y presentar la solicitud a través del portal oficial de Leuphana, antes del primero de octubre del año en curso.

En caso de que un candidato sea preseleccionado, deberá participar en un proceso de entrevistas durante el mes de noviembre. Posteriormente, y si es seleccionado de manera oficial, deberá cumplir con la matrícula antes de abril de 2026, ya que los estudios darán inicio el primer día de ese mes.

Para ingresar al portal oficial de la universidad y comenzar el proceso de aplicación, se debe ingresar a este enlace.