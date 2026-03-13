Becas para doctorados: Fundación Carolina tiene abierta la convocatoria 2026-2027 para estudios en España

La Fundación Carolina inauguró su convocatoria número 26 para el ciclo académico 2026-2027, ofreciendo una amplia gama de formación superior en España. Este programa surge para la cooperación educativa en las naciones iberoamericanas.

Contrario a la percepción común, estas ayudas no se limitan a un solo país. Están abiertas a todos los ciudadanos y residentes de América Latina que deseen especializar sus conocimientos en campos científicos, tecnológicos y sociales de alto impacto para su región de origen.

El objetivo central de la institución es transformar el conocimiento en una herramienta tangible de desarrollo. Mediante este intercambio académico, se busca impulsar el progreso científico y el fortalecimiento institucional en beneficio directo de la sociedad latinoamericana.

Para esta nueva edición, se confirmaron un total de 736 becas que abarcan diversas áreas del saber. El número de plazas se mantiene estable respecto a años previos.

Personas de diversos países iberoamericanos podrían iniciar su formación avanzada en universidades españolas gracias al programa de movilidad de la Fundación Carolina. (Fundación Carolina/Sitio web)

Especializaciones de alto impacto

La distribución detallada de las ayudas que siguen con convocatoria abierta, destina 120 becas para estudios de doctorado y estancias cortas posdoctorales para fomentar la investigación de alto nivel en la región.

El programa contempla también 114 renovaciones para quienes ya cursan sus estudios doctorales con éxito. Para fortalecer la calidad de la enseñanza en casa, se ofrecen 24 becas de movilidad para profesorado, permitiendo el intercambio de metodologías pedagógicas.

Un punto destacado es la apuesta institucional por el talento femenino en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM). Esta línea de acción busca reducir la brecha de género en sectores estratégicos mediante el acceso preferencial a maestrías y doctorados técnicos en España.

Del mismo modo, se consolida el apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos en toda Iberoamérica. Este programa específico, desarrollado junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), utiliza la formación académica como un escudo para proteger y fortalecer las libertades fundamentales.

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica también apoya la difusión bajo la convocatoria 014-2026. Se especifica que los estudios se impartirán de forma presencial en las instituciones de educación superior adheridas al convenio.

Requisitos y plazos de solicitud digital

Para aspirar a estas ayudas, el candidato debe poseer una titulación universitaria y méritos académicos destacados. Es imperativo cumplir con los requisitos específicos de cada área, los cuales pueden consultarse directamente en el portal de gestión.

Los beneficios económicos son un alivio para el estudiante, ya que cubren total o parcialmente el costo de la matrícula. El programa también otorga una asignación mensual para alojamiento y manutención, además de un seguro médico no farmacéutico durante la estancia.

El proceso de solicitud se realiza íntegramente de forma digital a través de la plataforma web de la fundación. El interesado debe crear un usuario, completar su currículum y cargar documentos clave como copias del título universitario y certificaciones de notas.

Dentro de la plataforma, el sistema requiere llenar secciones sobre experiencia laboral e idiomas extranjeros. Es vital completar el apartado de datos socioeconómicos, ya que la institución valora el potencial de impacto social de cada perfil seleccionado este año.

El botón de registro se ubica en la parte superior derecha. (Captura de pantalla/Fundación Carolina)

Los plazos son cortos: para los programas de doctorado, estancias cortas y movilidad, los interesados tienen tiempo de postularse hasta el 9 de abril de 2026.

El programa de la Escuela Complutense de Verano (ECV) y el de posgrados son los único con una fecha de cierre ya vencida: el 18 de febrero y el 2 de marzo pasado, respectivamente.

No obstante, el resto de la oferta académica académica continúa abierta, permitiendo a los profesionales planificar su futuro educativo en España hoy.

La Fundación advierte que no garantiza la homologación automática de las titulaciones españolas en los países de origen. Por ello, se insta a los becarios a verificar los trámites locales de reconocimiento de títulos una vez que concluyan sus estudios superiores.

Según la organización, el 87% de los becados afirma que la experiencia amplió sus perspectivas profesionales. Además, el 80% asegura haber accedido a formación que no hubiese sido posible costear sin el respaldo de esta ayuda.

Desde sus inicios, más de 900.000 personas han competido por una de estas plazas. Las puertas están abiertas para que los mejores talentos costarricenses y latinos se sumen a esta red de conocimiento este 2026.

Si requiere asistencia técnica durante su registro, puede contactar a la institución mediante el correo informacion@fundacioncarolina.es.