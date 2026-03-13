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Becas para doctorados: Fundación Carolina tiene abierta la convocatoria 2026-2027 para estudios en España

La Fundación Carolina financia doctorados presenciales, mientras que Formato Educativo Escuela de Negocios brinda becas para maestrías virtuales en español e inglés

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Por Mathew Chaves

La Fundación Carolina inauguró su convocatoria número 26 para el ciclo académico 2026-2027, ofreciendo una amplia gama de formación superior en España. Este programa surge para la cooperación educativa en las naciones iberoamericanas.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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