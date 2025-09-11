Lab de Ideas

BMI cumple 15 años en Costa Rica y se posiciona como un mercado clave en la región

BMI en Costa Rica forma parte de BMI Financial Group, un grupo asegurador norteamericano con más de 50 años de experiencia en el mercado internacional

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de BMI Costa Rica — BMI Costa Rica cumple, este jueves 11 de setiembre, 15 años de operar en el país.








Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

