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Abren capacitaciones gratuitas para jóvenes en Guanacaste: esta es la oferta académica

Los cursos serán virtuales y los interesados pueden postularse hasta el 19 de agosto

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Por Jimena Rodríguez Zamora







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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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