Abren capacitaciones gratuitas para jóvenes en Guanacaste: esta es la oferta académica

Contar con capacitación técnica puede marcar la diferencia a la hora de buscar oportunidades laborales. Para procurar esa formación, una colaboración empresarial acaba de anunciar un nuevo programa que formará de forma gratuita y titulada en diversas áreas, a personas jóvenes y en condición de vulnerabilidad de la provincia de Guanacaste.

El programa está dirigido a mujeres de entre 17 y 35 años, a hombres de entre 17 y 24, y a personas con discapacidad de entre 17 y 35 años que vivan en condición de pobreza básica o extrema, que no cuenten con un empleo formal y que residan en los cantones de Tilarán, Cañas, Bagaces, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

La iniciativa funciona gracias a una alianza entre el programa EMPLÉATE y la Estrategia BRETE —del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)— con las Academias HHC&COVAO. Con ella, los seleccionados podrán cursar, sin costo y con la posibilidad de acceder a conexiones con empresas, a una especialidad en Gestor Ecoturístico, en Agente de Servicio al Cliente o en Asistente Administrativo-Contable.

De acuerdo con la organización, entre los requisitos para concursar se encuentra el tener aprobado al menos el noveno año de secundaria, registrarse en la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo y completar el proceso de validación definido para la convocatoria.

Además, para ser tomadas en cuenta, las personas postulantes no deben estar participando en otra iniciativa similar.

“Esta capacitación gratuita busca que las personas jóvenes fortalezcan competencias técnicas, digitales y socioemocionales que puedan aplicar en diferentes entornos laborales, queremos acompañarles en la construcción de un perfil más competitivo y acercarlas a nuevas oportunidades”, comenta Juan Carlos Castañeda, gerente de Modernización de HHC&COVAO.

Participantes podrán formarse en ecoturismo (Canva /Canva)

Los tres caminos de formación

Según la organización, la formación como Gestor Ecoturístico contempla contenidos sobre patrimonio natural y biodiversidad, interpretación ambiental, operaciones ecoturísticas, servicio al visitante, marketing digital, promoción turística, emprendimiento y desarrollo de iniciativas relacionadas con el ecoturismo.

Los participantes de este curso también recibirán formación en inglés aplicado al turismo, reservaciones, plataformas digitales, gestión de datos turísticos, uso de mapas, geolocalización y herramientas colaborativas que pueden emplearse en actividades de atención, promoción y operación turística.

Por su parte, el programa de Servicio al Cliente estará orientado a la interacción con consumidores, técnicas de venta, resolución de problemas, comercio electrónico, canales digitales, uso de plataformas especializadas, ingles aplicado al servicio al cliente, así como competencias en comunicación estratégica, análisis de información, productividad, gestión multicanal y mejora continua.

La tercera opción, Asistente Administrativo-Contable, contempla fundamentos de administración y contabilidad, matemática financiera básica, ofimática Excel, facturación, inventarios, sistemas contables, gestión documental, ingles administrativo y herramientas digitales para oficinas.

Cada especialidad tendrá una duración de seis meses, distribuidos en 24 semanas que completarán 406 horas de clases, divididas entre contenidos técnicos y fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

Asimismo, las clases se impartirán en modalidad virtual, lo que permitirá que los jóvenes participen sin necesidad de desplazarse.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 19 de agosto de 2026, mientras que el inicio de la capacitación está previsto para la primera semana de setiembre.

Para participar en el proceso de preselección, los interesados deben inscribirse en este formulario.

Para obtener más detalles o iniciar el proceso de inscripción, la organización también habilitó el correo academias@hhc.co.cr y el teléfono o WhatsApp 8593-0808.