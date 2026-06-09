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Árboles sobrevivientes a Hiroshima echan raíces en Costa Rica: le contamos cómo llegaron al país y dónde visitarlos

La iniciativa ya cuenta con cuatro árboles sembrados en Costa Rica como parte de un esfuerzo internacional de memoria y esperanza

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Por Jimena Rodríguez Zamora

De la mano de la fundación Green Legacy Hiroshima, la Universidad de Costa Rica y el Jardín Botánico Lankester, la Embajada de Japón acaba de plantar en el país un árbol de la especie Ginkgo biloba, sobreviviente al ataque de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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