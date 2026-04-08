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Becas para estudiar en el extranjero: abril tendrá feria especializada con opciones y orientación

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto realizará una feria especializada con becas y oportunidades de estudio en el exterior: aquí los detalles

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Los próximos 21 y 22 de abril, la Oficina de Becas de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto realizará su feria “Oportunidades de estudio y becas en el extranjero 2026”.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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