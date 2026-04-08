Becas para estudiar en el extranjero: abril tendrá feria especializada con opciones y orientación

Los próximos 21 y 22 de abril, la Oficina de Becas de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto realizará su feria “Oportunidades de estudio y becas en el extranjero 2026”.

Este es un espacio cuyo objetivo es dar a conocer las oportunidades de estudio y becas en el exterior a las que pueden acceder los costarricenses y que se realizará en el Anfiteatro Fidel Gamboa Goldenberg del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud.

La feria estará dirigida a estudiantes de cuarto y quinto año de colegio, estudiantes universitarios y público en general, pues personas de cualquier edad pueden acceder a estos estudios en el extranjero.

En el lugar habrá 30 puestos que incluirá la participación de embajadas, agencias de cooperación, entidades de educación superior y escuelas de negocios, entre otras, las cuales darán difusión a sus programas de estudio y becas.

En el lugar se podrá acceder a 30 puestos, con la participación de embajadas, agencias de cooperación, entidades de educación superior y escuelas de negocios (Foto: Bunly Hort/Unsplash/Foto: Bunly Hort/Unsplash)

La oferta académica presente de la feria incluye becas parciales o totales, programas para cursar grados, maestrías y doctorados, así como opciones en distintas modalidades: presencial, híbrida o totalmente virtual.

Estas oportunidades no son gestionadas por la Oficina de Becas, si no que esta las ofrece a partir de la colaboración con las entidades en el exterior.

Por otro lado, las características y requisitos de las convocatorias que se promocionarán en la feria son determinados por los países o entidades internacionales cooperantes, por lo que la recomendación es asistir por más información en los horarios establecidos: de 10 de la mañana a 5 de la tarde el 21 de abril, y de 10 a 4:00 p.m. el 22.

Amplia oferta

Si le interesa estudiar en el extranjero pero no puede asistir a esta feria, o si bien no sabe por dónde empezar la búsqueda de oportunidades, existen otras iniciativas de la Oficina de Becas y de organizaciones privadas que difunden información y brindan colaboración en el proceso de búsqueda y postulación a becas.

Además de las ferias presenciales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto también realiza webinars y charlas virtuales sobre becas y programas específicos, que son anunciados mediante sus redes sociales.

En estas charlas se brindan explicaciones sobre las iniciativas de interés y se comunican los beneficios ofrecidos por las mismas.

Por otro lado, hay iniciativas privadas (como EXPO Estudios Internacionales) que organizan capacitaciones virtuales y ferias en Centroamérica.

Sus exposiciones cuentan con la participación de universidades de Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Suiza e Irlanda, así como asesoría sobre programas, visas, alojamiento y financiamiento para estudiar, vivir y trabajar en el extranjero.

La modalidad suele ser presencial y de entrada gratuita con registro previo: esta se puede realizar cuando anuncian sus ediciones por redes sociales.

Por último, y para aquellas personas estudiantes de universidades públicas, la UNA, la UCR y el TEC suelen realizar “ferias de internacionalización” o instalar stands temporales sobre movilidad académica y becas, al tiempo que tienen oficinas de estudios en el exterior en cada una de sus entidades.

En ellas se puede acceder a mayor información y guía, especialmente si se es estudiante regular de esas instituciones.