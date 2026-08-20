Buenas ideas

¿Cómo hacer un bosque en medio de la ciudad? Costa Rica prueba una nueva estrategia de reforestación en Curridabat

El proyecto se implementará por primera vez en Costa Rica y Centroamérica y busca generar biodiversidad, resiliencia climática, bienestar comunitario y educación ambiental

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Por Jimena Rodríguez Zamora

¿Sabe usted qué es un bosque de bolsillo? No se trata de hidroponía ni de un conjunto de plantas diminutas, sino de una estrategia de restauración ecológica para generar biodiversidad, resiliencia climática y bienestar comunitario, que se implementará por primera vez en Costa Rica y Centroamérica.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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