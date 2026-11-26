Niños y niñas de comunidades de las regiones Huetar Caribe, Central y Pacífico Central del país se beneficiarán esta Navidad gracias la campaña “Buzón de los Deseos” de Starbucks Costa Rica.

Durante este mes de noviembre y hasta el 10 de diciembre del año en curso, la empresa impulsa la recolección de regalos mediante buzones colocados en todas sus sedes en el país.

Así, cualquier persona que lo desee puede donar regalos para estos niños y niñas de entre 2 y 12 años, los cuales irán a apoyar a las comunidades en condición de vulnerabilidad en Shiroles de Talamanca, La Suiza de Turrialba, Los Guido, Palmares, Coronado, Puriscal La Carpio y Puntarenas.

En una entrevista con Lab de Ideas, María José Gutiérrez, gerente de Mercadeo de Starbucks Centroamérica, explicó que esta campaña se lleva a cabo en conjunto con la Fundación Tiempos de Esperanza, organización con la que se visitarán las comunidades seleccionadas para hacer entrega de los regalos:

“Se beneficiarán más de 500 niños. En diciembre siempre nos gusta hacer un voluntariado a gran escala y este año nos unimos con la fundación para llevar una Navidad llena de regalos a menores que quizás no podrían recibirlos de otra forma”.

Starbucks (n/a/Starbucks CR)

Cómo participar

De acuerdo con la gerente, los clientes que deseen sumarse deberán escanear un código QR colocado en los buzones. Allí podrán elegir uno de los “deseos” y conocer los detalles del obsequio.

Una vez comprado el regalo, deberán entregarlo en el buzón de la misma tienda donde escanearon originalmente el código.

“Las peticiones de los regalos están escritas por los mismos chicos y quienes donen podrán conocer la edad de cada niño. Cuando seleccionás un regalo, te llega un correo electrónico con otro código y una vez comprás el regalo, lo envolvés y podés imprimir el código para pegarlo en el obsequio y llevarlo a la tienda. También podés seleccionar desde el correo electrónico a cuál tienda querés llevarlo”, añadió Gutiérrez.

Otros voluntariados de Starbucks

Además del Buzón de los Deseos, Starbucks cuenta con otras iniciativas de voluntariado abiertas al público que se desarrollan durante el año.

Entre ellas se encuentran Global Month of Good y el voluntariado comunitario, que consisten en participar en jornadas de restauración y mantenimiento de espacios públicos, recolección de tapitas plásticas y entrega de alimentos a personas en condición de calle.

Otra de sus campañas, “Me Latte Ayudar”, recauda fondos mediante la venta de bebidas Starbucks para apoyar proyectos sociales en comunidades cafetaleras, en alianza con organizaciones como Glasswing International, AMCES, Water1st International, COCEPRADIL y Fundación Wakami.

“Devolver más de lo que tomamos es uno de los pilares de nuestra marca, ser parte de nuestras comunidades y ayudar en los lugares donde estamos presentes es nuestro ADN”, dijo Gutiérrez.

Para conocer más sobre estos proyectos de voluntariado, las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de las sedes de la empresa en el país.