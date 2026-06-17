Buenas ideas

Dazneth Gutiérrez: esta es la historia de la upaleña que, en plena lucha por su vida, cumplió su sueño de convertirse en maestra

Esta joven guanacasteca transformó en su carrera la vocación nacida en el patio de su casa y que superó, incluso, ocho días en coma: esta es su historia

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

El sábado 30 de mayo, Dazneth Gutiérrez cumplió un objetivo que, un año antes, parecía poco probable.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
UNAresilienciaguanacastebecas
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.