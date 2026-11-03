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Dogtor: el perro que encontró un hogar en la UCIMED y ahora acompaña a sus estudiantes

El perro llegó por su cuenta a las instalaciones de la Universidad de Ciencias Médicas y terminó siendo adoptado por la institución. Hoy recibe cuidados de estudiantes y funcionarios, visita las aulas y acompaña a la comunidad universitaria

Por Jimena Rodríguez Zamora

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Un día entró a las instalaciones de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) y nunca más se fue: esta es la historia de Dogtor, el perrito que acompaña a los estudiantes de este centro de formación, les visita en sus clases y les apoya todos los días.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.