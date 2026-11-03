Dogtor: el perro que encontró un hogar en la UCIMED y ahora acompaña a sus estudiantes

Un día entró a las instalaciones de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) y nunca más se fue: esta es la historia de Dogtor, el perrito que acompaña a los estudiantes de este centro de formación, les visita en sus clases y les apoya todos los días.

De acuerdo con Anyi Ospino, gestora de comunicación de la UCIMED, Dogtor entró a uno de los edificios de la universidad como si fuese su casa.

Inicialmente, según cuenta, la comunidad educativa trató de buscarle una familia, hasta que la Rectoría decidió convertir a la universidad en su hogar.

“Decidimos dejárnoslo, le agarramos cariño y entonces empezamos a buscar una veterinaria donde lo atendieran para que estuviera saludable y pudiera compartir con los muchachos”, contó Ospino.

Dogtor, mascota de la UCIMED (Jose Cordero/Jose Cordero)

Tras recibir atención médica, Dogtor fue adpotado por la comunidad educativa, que se puso de acuerdo para comprarle ropa, comida y juguetes.

Ospino cuenta que una estudiante incluso le trajo las tazas de comida de su perito fallecido, con el fin de honrarlo y ayudar a Dogtor.

“Todos en la universidad estamos pendientes de él. Si él necesita cruzar la calle lo vigilamos o lo acompañamos para evitar un accidente, y en los tres edificios de la universidad tiene camita, comida y pañoletas para vestir”.

Asimismo, la gestora contó que su peculiar nombre lo escogieron los estudiantes mediante una dinámica en las redes sociales de la universidad y que diariamente, cuando los alumnos se van, Dogtor acompaña a los guardias de seguridad y escoge dónde prefiere dormir.

Además, la universidad se encarga de llevarlo al veterinario, mientras que varios estudiantes se organizan para la compra de su alimento.

Los estudiantes y la rectoría se organizan para cuidar de Dogtor. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Dogtor visita las clases y da apoyo emocional

De acuerdo con Anyi Ospino, Dogtor es muy amable, no es agresivo e incluso ayuda a los estudiantes a sobrellevar el estrés y la carga académica:

“Muchos de ellos nos han dicho que la llegada de Dogtor es de lo mejor que les ha pasado en la U. Les gusta mucho tenerlo cerca y les levanta el ánimo muchas veces”.

El perrito lleva ya más de dos meses en la UCIMED, y ha llegado a ser parte de las clases:

Beneficios emocionales del acompañamiento de una mascota

Tener una mascota —en este caso un perro— puede reducir el estrés, la soledad, mejorar el ánimo, e incluso, según investigaciones internacionales, puede mejorar la presión arterial y apoyar a personas con algunos tipos de neurodivergencias.

Según Ospino, para la UCIMED la adopción de Dogtor ha sido un gran aporte y representa una herramienta para el buen ambiente dentro de la comunidad universitaria:

“Su presencia es una muestra sobre cómo la dignidad de una especie menor se valora en las ciencias de la salud”, agregó la facultad de Microbiología Farmacéutica de UCIMED.