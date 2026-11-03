Dogtor: el perro que encontró un hogar en la UCIMED y ahora acompaña a sus estudiantes

Un día entró a las instalaciones de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) y nunca más se fue: esta es la historia de Dogtor, el perrito que acompaña a los estudiantes de este centro de formación, les visita en sus clases y les apoya todos los días.
De acuerdo con Anyi Ospino, gestora de comunicación de la UCIMED, Dogtor entró a uno de los edificios de la universidad como si fuese su casa.
Inicialmente, según cuenta, la comunidad educativa trató de buscarle una familia, hasta que la Rectoría decidió convertir a la universidad en su hogar.
“Decidimos dejárnoslo, le agarramos cariño y entonces empezamos a buscar una veterinaria donde lo atendieran para que estuviera saludable y pudiera compartir con los muchachos”, contó Ospino.
Tras recibir atención médica, Dogtor fue adpotado por la comunidad educativa, que se puso de acuerdo para comprarle ropa, comida y juguetes.
Ospino cuenta que una estudiante incluso le trajo las tazas de comida de su perito fallecido, con el fin de honrarlo y ayudar a Dogtor.
“Todos en la universidad estamos pendientes de él. Si él necesita cruzar la calle lo vigilamos o lo acompañamos para evitar un accidente, y en los tres edificios de la universidad tiene camita, comida y pañoletas para vestir”.
Asimismo, la gestora contó que su peculiar nombre lo escogieron los estudiantes mediante una dinámica en las redes sociales de la universidad y que diariamente, cuando los alumnos se van, Dogtor acompaña a los guardias de seguridad y escoge dónde prefiere dormir.
Además, la universidad se encarga de llevarlo al veterinario, mientras que varios estudiantes se organizan para la compra de su alimento.
Dogtor visita las clases y da apoyo emocional
De acuerdo con Anyi Ospino, Dogtor es muy amable, no es agresivo e incluso ayuda a los estudiantes a sobrellevar el estrés y la carga académica:
“Muchos de ellos nos han dicho que la llegada de Dogtor es de lo mejor que les ha pasado en la U. Les gusta mucho tenerlo cerca y les levanta el ánimo muchas veces”.
El perrito lleva ya más de dos meses en la UCIMED, y ha llegado a ser parte de las clases:
Beneficios emocionales del acompañamiento de una mascota
Tener una mascota —en este caso un perro— puede reducir el estrés, la soledad, mejorar el ánimo, e incluso, según investigaciones internacionales, puede mejorar la presión arterial y apoyar a personas con algunos tipos de neurodivergencias.
Según Ospino, para la UCIMED la adopción de Dogtor ha sido un gran aporte y representa una herramienta para el buen ambiente dentro de la comunidad universitaria:
“Su presencia es una muestra sobre cómo la dignidad de una especie menor se valora en las ciencias de la salud”, agregó la facultad de Microbiología Farmacéutica de UCIMED.