‘Dueñas del Volante’: el programa gratuito que educa y empodera a mujeres en mecánica automotriz

Los talleres de ‘Dueñas del Volante’ se realizan varias veces al año y participar en ellos no tiene costo

Por Jimena Rodríguez Zamora

‘Dueñas del Volante’ es un programa que nació en los talleres de Grupo Q hace ocho años, con el objetivo de educar a las mujeres para que conozcan más y mejor sobre las funcionalidades de sus vehículos y aprendan de mecánica automotriz en general.








