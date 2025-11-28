‘Dueñas del Volante’: el programa gratuito que educa y empodera a mujeres en mecánica automotriz

‘Dueñas del Volante’ es un programa que nació en los talleres de Grupo Q hace ocho años, con el objetivo de educar a las mujeres para que conozcan más y mejor sobre las funcionalidades de sus vehículos y aprendan de mecánica automotriz en general.

La iniciativa ha crecido tanto con el paso de los años que se trasladó a AutoPits —la cadena de centros de servicio de Grupo Q— para operar hoy como un programa gratuito, enfocado en la población femenina y dirigido por mujeres expertas, técnicas de la empresa.

En una entrevista con Lab de Ideas, Hugo Martínez, gerente general de AutoPits, explicó que “Dueñas del Volante no solo busca ofrecer herramientas técnicas a las participantes, sino empoderarlas en la conducción de sus vehículos":

“Existen memes y burlas respecto a la relación de las mujeres con los carros y mecánicos. Nosotros queremos eliminar ese estigma y que las mujeres puedan hablar con seguridad ante un mecánico sobre reparaciones y mantenimiento de los vehículos”.

Los talleres se realizan varias veces al año y participar en ellos no tiene costo: las interesadas en participar deben estar atentas a redes sociales. (Autopits/Dueñas del volante)

A 2025 el programa ya ha capacitado a más de 600 mujeres, con una clase por mes que se desarrolla tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana.

Asimismo, y debido al crecimiento que ha tenido la iniciativa, el gerente indicó que consideran expandir su alcance mediante alianzas con colegios profesionales —como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA)— así como con municipalidades para ampliar su impacto en la comunidad.

¿Cómo es el taller y cómo participar?

‘Dueñas del Volante’ está a cargo de Jeimy Sandoval, experta técnica de AutoPits.

La capacitación consta de dos partes: en la primera se ofrece una charla sobre los componentes y partes del vehículo durante la cual se atienden las dudas de las asistentes; y en la segunda, el grupo vive la experiencia de un taller mecánico con demostraciones prácticas para procesos como el de cambiado de llantas, el de relleno de líquidos y el de verificación del funcionamiento de distintos dispositivos.

Para participar en ‘Dueñas del Volante’ no es necesario ser clienta de AutoPits, dijo Martínez: el único requisito es estar atenta a las redes sociales de la empresa, donde se anuncian las convocatorias para cada edición del taller.

Según el gerente de AutoPits, la próxima edición del taller planea realizarse la tercera semana de enero con sede aún por definir:

“La experiencia ha sido súper enriquecedora tanto para nosotros como para las mujeres que nos han acompañado. Con este tipo de entrenamientos y empoderamiento, las usuarias aprender cómo cuidar mejor sus vehículos, se arriesgan menos a conducir con fallas y se sienten más capacitadas para resolver problemas del auto”, dijo Martínez.