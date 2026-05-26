Buenas ideas

El abuelo toro, la vaca Milagro y el pisuicas: este es el videojuego costarricense que busca convertir lo cotidiano en aventura

Inspirado en las leyendas ticas, cultura popular y pixel art, Don Memo busca convertir a Costa Rica en el escenario de una aventura retro hecha por talento nacional y que tendrá su primera demostración este mayo

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Hace cinco años en una clase universitaria de creación de videojuegos y utilizando el pixel art como herramienta, Carlos Zhou Zheng comenzó a dar vida a la idea de desarrollar un videojuego que representara a Costa Rica.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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