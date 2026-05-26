El abuelo toro, la vaca Milagro y el pisuicas: este es el videojuego costarricense que busca convertir lo cotidiano en aventura

Hace cinco años en una clase universitaria de creación de videojuegos y utilizando el pixel art como herramienta, Carlos Zhou Zheng comenzó a dar vida a la idea de desarrollar un videojuego que representara a Costa Rica.

Zhou es el creador del emprendimiento de arte costarricense en píxeles, “Colorblind Pixel”, y también ilustrador del libro de curiosidades ticas “Costa Rica Curiosa”.

Este artista, que retomó recientemente su proyecto de videojuego, contó en una entrevista con EF que para él se inspiró en sitios nacionales icónicos como las Ruinas de Cartago, el Teatro Nacional y El Fortín de Heredia, en los que puso a jugar a Don Memo, su personaje principal y quien da nombre al primer proyecto listo de Colorblind Pixel.

“Mi vida es este país. Siempre he tenido la costumbre de abrazar lo cotidiano y eso para mí es Costa Rica: el país que me vio crecer y lo que más aprecio. Por eso llegué a tener esta fascinación por todo lo que es costarricense o latinoamericano que ahora quiero retratar en este juego".

Pixel Art realizado por Colorblind Pixel (n/a/Carlos Zhou)

Gracias al negocio de pixel art —en el que experimenta con la representación de la cultura tica y que ganó atención por retratar los frescoleches de Dos Pinos y revivir memes como el de la vaca Milagro en un taxi—, Zhou ahora cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo y patrocinadores nacionales que le han facilitado la creación de este primer juego.

La historia de Don Memo

De acuerdo con el artista, el camino que ha recorrido el videojuego, desde su idea inicial hasta la realidad que hoy representa Don Memo, ha buscado visibilizar la cultura costarricense desde lo cotidiano, característica que, según él, tomó de los animes y videojuegos japoneses.

“Me llama la atención como los japoneses romantizan lo cotidiano, cómo enfatizan sus comidas tradicionales, su cultura, y la realzan en sus producciones y quise aplicarlo para Costa Rica”.

Asimismo, como inspiración para Don Memo también sirvieron las leyendas costarricenses, la historia de la vaca Milagro y su propia historia familiar, pues el nombre del personaje principal conmemora a quien ejerció el papel de abuelo en su vida cuando él era pequeño.

“Existe la típica historia del abuelo que va a pelear contra el pisuicas al monte, entonces dije: voy a hacer que Milagro (la vaca) tenga un abuelo que se llame Memo, en memoria del mío”.

Carlos Zhou con don Memo (n/A/Carlos Zhou)

Por ello, la historia del videojuego sigue a un abuelo toro campesino que, con machete en mano, emprende un viaje a través de Costa Rica para rescatar a su nieta y enfrentar al pisuicas. En el camino, Memo lucha contra leyendas y sombras del pasado.

Finalmente, aunque el videojuego aún no está finalizado y su estreno oficial está previsto para octubre del presente año, Zhou, junto a Gollo como uno de sus patrocinadores, organizó una demostración de este que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde y en la tienda Gollo de Santa Ana Trade Center.

Allí los visitantes podrán conocer la propuesta, familiarizarse con ella y apoyar el arte nacional.

Los interesados en más información sobre la propuesta pueden encontrar más detalles en