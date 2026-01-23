Buenas ideas

El Floreño: la agrupación que desde hace 55 años lleva el baile folclórico nacional al mundo

La agrupación se encuentra en Chile este momento, representando al folclore costarricense en el Encuentro Internacional de Folclore Junto al Lago de la ciudad de Llanquihue

Por Jimena Rodríguez Zamora

En 1971, en el cantón herediano de Flores, nació el grupo de baile costarricense El Floreño, una organización que, a lo largo de sus 55 años de historia, ha representado al país mediante la danza folclórica.








