Buenas ideas

Entre Costuras: el taller que con apoyo de Telecable capacita y empodera a mujeres de La Carpio

Entre Costuras es el primer emprendimiento social productivo de la Fundación Sifais. En él, y gracias al apoyo de organizaciones como Telecable, se empodera económicamente a mujeres de zonas vulnerables

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Por Andrea Mora Zamora

Entre Costuras es mucho más que un emprendimiento de costura. Detrás de sus bolsos, carteras, estuches para computadora y loncheras —todos elaborados con piezas únicas de vinil— se entretejen las historias de decenas de mujeres de Cuevadeluz, en La Carpio, quienes han encontrado en esta iniciativa un motor para salir adelante.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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