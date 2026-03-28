Entre Costuras: el taller que con apoyo de Telecable capacita y empodera a mujeres de La Carpio

Entre Costuras es mucho más que un emprendimiento de costura. Detrás de sus bolsos, carteras, estuches para computadora y loncheras —todos elaborados con piezas únicas de vinil— se entretejen las historias de decenas de mujeres de Cuevadeluz, en La Carpio, quienes han encontrado en esta iniciativa un motor para salir adelante.

El proyecto nació en el seno de la Fundación Sifais, organización que desde 2011 brinda servicios socioeducativos gratuitos a personas en contextos vulnerables. A través de este emprendimiento social productivo, la fundación ha impulsado el empoderamiento económico de mujeres de la comunidad, capacitándolas en costura y apoyándolas en la comercialización de sus productos.

Entre Costuras es el primer emprendimiento social productivo de la Fundación Sifais: en él, y gracias al apoyo de organizaciones como Telecable, se empodera económicamente a mujeres de zonas vulnerables. (SIFAIS/Entre Costuras SIFAIS Telecable)

El programa inició de la mano de Marisol Quezada, vecina de La Carpio y oriunda de Nicaragua. Con el paso de los años, evolucionó hasta convertirse en un taller liderado por mujeres de la comunidad, quienes hoy coordinan la producción y participan activamente en el diseño y confección de los productos que comercializan como fuente de ingresos.

La iniciativa tiene un enfoque de inserción productiva: busca que las participantes desarrollen habilidades técnicas como costura, patronaje y estampado, al tiempo que fortalecen competencias clave como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo, con el fin de ampliar sus oportunidades laborales.

“El objetivo es empoderar a las mujeres en sus emprendimientos y ser un espacio seguro de la mano de Sifais. Este proyecto es una gran oportunidad para que los productos alcancen otro nivel y lleguen a las manos de mujeres importantes, representando un gran orgullo para La Carpio y para las mujeres fuertes y valientes que tenemos acá produciendo”, indicó la directora de operaciones de Sifais, Paola Yepez.

Mujeres que inspiran

El crecimiento del proyecto también ha sido posible gracias al respaldo de organizaciones como Telecable: por eso en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Entre Costuras participó en el encuentro “Mujeres que inspiran”, un espacio orientado a reconocer el liderazgo femenino y promover el diálogo sobre el papel de la conectividad y la tecnología en la generación de oportunidades.

La actividad reunió a mujeres líderes de distintas industrias, creadoras de contenido y representantes de medios de comunicación, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre la importancia de las redes de apoyo, el acceso al conocimiento y las herramientas digitales en el desarrollo personal y profesional.

El evento fue comandado por Telecable y su directora de Comunicación, Raquel Vargas, destacó que “espacios como Mujeres que inspiran permiten visibilizar el liderazgo femenino y abrir conversaciones relevantes sobre cómo la tecnología y el acceso al conocimiento pueden impulsar el crecimiento de más mujeres en distintos sectores”.

La compañía sostiene que la conectividad debe funcionar como un habilitador de oportunidades, al facilitar el acceso a información, educación y plataformas de desarrollo, contribuyendo así a reducir brechas y abrir nuevas posibilidades.

Durante la actividad, además, se reconoció a mujeres que generan impacto desde distintos ámbitos, ya sea en sus comunidades, en la comunicación digital o en el liderazgo de iniciativas que promueven cambios positivos en la sociedad.

El crecimiento de Entre Costuras ha sido posible gracias al respaldo de organizaciones como Telecable. (Telecable/Entre Costuras SIFAIS Telecable)

El encuentro también incluyó la participación de Amalia Ortuño, quien compartió reflexiones sobre liderazgo y desarrollo personal, así como un taller impartido por la psicóloga Daniela Zamora, enfocado en bienestar y manejo del burnout.

“Cuando se crean espacios para compartir experiencias, conocimiento y redes de apoyo, se amplían las posibilidades de crecimiento para más mujeres. Desde Telecable buscamos aportar a ese diálogo y reconocer a quienes están liderando transformaciones en distintos ámbitos”, concluyó Vargas.