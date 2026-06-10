Buenas ideas

Hatillo: La cuna del skateboarding costarricense en camino a recuperar su legado

Una iniciativa impulsada por vecinos, la Federación Costarricense de Skateboarding y autoridades locales, pretende revitalizar el deporte mediante nuevos proyectos de infraestructura y formación comunitaria

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Hatillo, el décimo distrito del cantón central de San José, es considerado la cuna del skateboarding costarricense. Allí se construyó, hace 33 años, la tercera rampa de skate en el país, un deporte que la municipalidad capitalina ya declaró como de interés cantonal.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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