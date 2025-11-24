Buenas ideas

Impactar a niños y también a voluntarios: fundación invita a “Soñar Despierto” y apoyar a menores en vulnerabilidad

‘Soñar Despierto’ ya está organizando la fiesta de fin de Navidad 2025 con la que espera impactar a más de 100 niños de zonas vulnerables: le contamos cómo apoyarles, aquí

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

En la década de los 90, dos jóvenes mexicanos pertenecientes a la organización católica Regnum Christi fundaron Soñar Despierto, una ONG sin fines de lucro que busca ayudar a niños en situaciones de riesgo social, mediante la metodología de “convivencia uno a uno”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
soñar despiertofundaciónvoluntariado

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.