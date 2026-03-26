Jóvenes costarricenses podrán optar por becas completas para estudiar en colegios de clase mundial

Según un estudio de la escuela de negocios INCAE, Costa Rica documenta desigualdades territoriales y socioeconómicas en el acceso a la educación secundaria y superior, lo cual limita el aprovechamiento del talento joven y su desarrollo profesional.

Ante esta problemática, Inspired Education (alianza global de colegios privados de alta calidad), anunció el lanzamiento en Costa Rica del Programa de Becas Nsouli Scholars 2026, una iniciativa que otorgará becas completas a estudiantes de excelencia que aspiren a una educación de clase mundial.

El programa cubrirá la totalidad de los costos académicos y, cuando corresponda, el internado para quienes se integren a alguno de los colegios Inspired a nivel mundial, a partir de setiembre de 2026.

La iniciativa está dirigida a jóvenes con rendimiento académico sobresaliente, liderazgo demostrado y talento excepcional en deportes, artes escénicas o disciplinas creativas.

El programa cubrirá la totalidad de los costos académicos y, cuando corresponda, el internado para quienes se integren a alguno de los colegios Inspired. (n/a/Redes sociales de Inspired Education)

Las postulaciones estarán abiertas del 8 de enero al 30 de abril de 2026, y los estudiantes seleccionados serán anunciados a finales de mayo de este año.

El programa está dirigido a estudiantes de 13 años en adelante, que hablen y dominen el idioma inglés y que demuestren necesidad económica y potencial excepcional.

“El Programa de Becas Nsouli Scholars busca abrir puertas a jóvenes con talento y determinación, sin importar su origen. Al brindar acceso a una educación Inspired, invertimos en los futuros líderes de las comunidades y el mundo”, dijo Nadim Nsouli, CEO de Inspired Education.

¿Cómo trabaja Inspired Education?

La organización ofrece educación de primer nivel en 118 colegios con más de 95.000 estudiantes en todos los continentes.

Los estudiantes reciben un de estudios basado en tres pilares: académico, deportes, y artes creativas y escénicas.

Según la organización, “su modelo educativo combina una formación académica rigurosa con el desarrollo personal, el liderazgo y la construcción de carácter".

Además, resaltaron que el programa busca identificar jóvenes que no solo destaquen por su excelencia académica, sino también por sus habilidades blandas.

Una de las historias que refleja el alcance del programa es la de Masa, becaria Nsouli proveniente de Gaza que actualmente estudia en la International School of Milan, en Italia.

“Recibir la beca Nsouli ha sido una experiencia verdaderamente transformadora. Me ha abierto puertas que nunca imaginé posibles y me ha motivado a soñar en grande y trabajar más duro”, aseguró Masa.

Red Inspired en Costa Rica

En Costa Rica una de las entidades educativas parte del programa es Blue Valley School cuyos voceros, en el marco de la convocatoria, resaltaron el impacto de esta iniciativa:

“En Blue Valley School apoyamos con orgullo el Programa Nsouli Scholars y su misión de abrir puertas a jóvenes excepcionales. Sería un honor para nosotros recibir y reconocer a un Nsouli Scholar de Costa Rica o de cualquier parte de Latinoamérica”, dijo Davi Sánchez, director de Blue Valley.

La información sobre el proceso de postulación está disponible en este enlace.