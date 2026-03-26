Buenas ideas

Jóvenes costarricenses podrán optar por becas completas para estudiar en colegios de clase mundial

El programa cubrirá la totalidad de los costos académicos del estudiante: aquí el proceso para concursar

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Según un estudio de la escuela de negocios INCAE, Costa Rica documenta desigualdades territoriales y socioeconómicas en el acceso a la educación secundaria y superior, lo cual limita el aprovechamiento del talento joven y su desarrollo profesional.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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