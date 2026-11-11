KiVa: el método finlandés contra el bullying que llegará a escuelas y colegios de Costa Rica en 2027

Cambiar la dinámica del grupo para prevenir el bullying: esa es la base de KiVa, una metodología de prevención del acoso escolar desarrollada en Finlandia y que, a partir del próximo año, se aplicará en algunos centros educativos de Costa Rica.

Utilizando como puente a NeuroBalance, un centro especializado en salud mental y neurociencia aplicada, KiVa llegará a escuelas y colegios privados del país con una estrategia que, a diferencia de las intervenciones centradas solo en la víctima y el agresor, entiende el bullying como un fenómeno grupal y trabaja sobre el papel de quienes observan, apoyan, guardan silencio o frenan estas conductas.

En una entrevista con Lab de Ideas, Gabriela Zúñiga, psiquiatra de NeuroBalance, explicó que este programa, desarrollado en la Universidad de Turku, lleva 20 años implementándose en Finlandia, donde tiene una cobertura del 95 % en las escuelas primarias:

“Cuando se implementan las estrategias KiVa, se ha observado que entre el 90 % y el 98 % de los casos de bullying mejoran, con una disminución paulatina tanto de los estudiantes que acosan como de aquellos que son acosados. Por eso quisimos traer KiVa al país”.

KiVa es un programa finlandés de prevención del acoso escolar desarrollado en la Universidad de Turku con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia. Su nombre proviene de la expresión Kiusaamista Vastaan, que significa “contra el acoso”. (Shutterstock/Shutterstock)

Cómo se implementa KiVa

De acuerdo con Zúñiga, KiVa opera mediante “acciones universales”, que consisten en diez clases impartidas a lo largo del año escolar. Estas abarcan temas como la empatía, la autoestima y la importancia de evitar el silencio.

“Se divide en tres grupos etarios: de primero a cuarto, de cuarto a sexto y de sétimo a décimo, se imparte por niveles, de manera secuencial, mediante actividades vivenciales y técnicas que les permiten a los estudiantes incorporar el cambio. La idea es que se aplique en todo el centro educativo, pero los grupos objetivo son los chicos de primero a sétimo”, explicó la psiquiatra.

Asimismo, Zúñiga indicó que las estrategias serán impartidas por personal de NeuroBalance que, tras formarse en la Universidad de Turku, cuenta con la certificación KiVa.

Además, este personal capacitará a docentes, psicólogos y orientadores de los centros educativos asociados, cuyos nombres no se adelantaron en la entrevista por razones de confidencialidad, explicó Zúñiga.

Según la información publicada por la OCDE sobre PISA 2025, el 23% de los estudiantes de 15 años en Costa Rica reportó haber sufrido al menos una forma de acoso escolar varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al 20% promedio de los países de la organización. (Shutterstock/Foto)

Estrategias y evaluación del éxito

Al trabajar con jóvenes de diferentes grupos etarios, KiVa adapta sus estrategias según corresponda:

“En primaria se manejan dinámicas como ‘conocerse en grupo’, ‘ponerse en los zapatos del otro’ o ‘las sillas vacías’ para trabajar la empatía, diversidad y compasión. No solo se les da información, sino que ellos deben procesarla y generar sus propias soluciones”, expresó Zúñiga.

La experta agregó que en los casos de secundaria donde las relaciones grupales y las situaciones de bullying ya pueden constituir una dinámica establecida, la estrategia cambia para “decodificar” esos comportamientos.

KiVa cuenta con un protocolo para abordar casos concretos de acoso, mediante el cual se busca poner a salvo a la víctima y corregir el comportamiento de quien ejerce el bullying.

Para monitorear el éxito del programa una vez que comience a implementarse en el país, sus responsables aplicarán una encuesta anónima tanto al inicio como en una etapa avanzada de la estrategia. Esos resultados se enviarán a la Universidad de Turku, donde se analizan para brindar retroalimentación:

“Después de un año de implementación se pasa una segunda encuesta. Eso genera datos orgánicos para saber realmente qué tanto está funcionando o si hay algunas áreas en las que haya que hacer algún refuerzo. 2027 será el año de inicio y desde NeuroBalance esperamos expandir la implementación de KiVa, ojalá incluso en colaboración con el Ministerio de Educación Pública”, concluyó la especialista.