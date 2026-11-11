Educación financiera

KiVa: el método finlandés contra el bullying que llegará a escuelas y colegios de Costa Rica en 2027

El programa, desarrollado en la Universidad de Turku en Finlandia, tiene 20 años de aplicarse en ese país con un respaldo en la dismunicón de casos de bullying en primaria de hasta un 98%

Por Jimena Rodríguez Zamora

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Cambiar la dinámica del grupo para prevenir el bullying: esa es la base de KiVa, una metodología de prevención del acoso escolar desarrollada en Finlandia y que, a partir del próximo año, se aplicará en algunos centros educativos de Costa Rica.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.