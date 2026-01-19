Buenas ideas

“La calidad humana es la gasolina de mi música y de mi persona”: esta es la historia de Sebas Guillem y lo que viene para él en Got Talent España

El cantautor conversó con EF y repasó sus inicios, la influencia de su familia y la importancia de la conexión humana en su música

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

Tras convertirse en el primer costarricense en obtener el pase de oro en el concurso Got Talent España, Lab de Ideas conversó con Sebas Guillem, el artista que utiliza el calor humano y la conexión con las personas como motor de su arte.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sebas GuillemGot Talent Españaarte costarricense

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.