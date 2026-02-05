Buenas ideas

Música en vivo y baile bajo la luz de la luna: conciertos gratuitos animarán San José

Si disfruta de actividades como Transitarte, las nuevas “Lunadas” de música y baile que se realizarán en el corazón de la capital son para usted

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

Durante los fines de semana de febrero y marzo, el Anfiteatro Fidel Gamboa, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) frente al Parque España, se transformará en un punto de encuentro para que personas de todas las edades disfruten de conciertos gratuitos que recorrerán distintos géneros y épocas musicales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
LunadasTransitartemúsicaSan Joséconciertos
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.