Música en vivo y baile bajo la luz de la luna: conciertos gratuitos animarán San José

Durante los fines de semana de febrero y marzo, el Anfiteatro Fidel Gamboa, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) frente al Parque España, se transformará en un punto de encuentro para que personas de todas las edades disfruten de conciertos gratuitos que recorrerán distintos géneros y épocas musicales.

El espacio, que es organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, lleva por nombre “Lunadas” e invita a las personas participantes a vivir una experiencia al aire libre bajo las estrellas, que permita disfrutar del espacio público de la ciudad.

“Lunadas” busca reactivar la vida cultural nocturna de San José, al ofrecer un espacio para el disfrute de la cultura y la convivencia comunitaria.

Cronograma de las ‘Lunadas’

La cartelera de la actividad incluye un recorrido musical pensado para públicos diversos, con la participación de reconocidas agrupaciones nacionales.

Para el sábado 7 de febrero, la programación tendrá música salsa a partir de las 6 de la tarde, junto a Son de Tikizia y Banda Chiqui Chiqui, quienes abrirán la temporada de presentaciones.

Por su parte, la segunda y tercera fecha se llevarán a cabo los días 21 y 28 de febrero, con música de los años 80 y 90, respectivamente.

La categoría ochentera iniciará a las 6 de la tarde y tendrá como protagonistas a Los Hicsos y Los Vargas Brothers; mientras que la vivencia de los noventa comenzará a la 1 de la tarde con Pato Barraza, Suite Doble, El Parque, Kadeho, Lucho Calavera y Tango India.

Por otro lado, las ‘Lunadas’ de marzo darán inicio el sábado 7 a las 6 de la tarde con música plancha, protagonizada por Charanga Boys y Los Plancharanga, quienes guiarán una velada para cantar.

Finalmente, el 14 de marzo la jornada cultural llevará la música urbana al escenario, con artistas nacionales como Deeikel y DJ Kendo, quienes llevarán a escena una propuesta dirigida especialmente al público joven.

Otras ofertas culturales

Estas ‘Lunadas’ son el inicio de la temporada veraniega en San José que abre espacio para otro de los eventos más grandes del año: “Transitarte”, el festival de música, arte y emprendimientos que se lleva a cabo cada año y que este 2026 se realizará los 20, 21 y 22 de marzo.

Además, a la agenda se suma la iniciativa “Art City Tour”, la experiencia urbana por excelencia y cuya primer edición 2026 será “Por amor a Chepe”, a realizarse el próximo jueves 12 de febrero.

Los ‘Art City Tours’ son jornadas en los que se abren las redes josefinas de museos, galerías y centros culturales en horario extraordinario, con conexiones por medio de circuitos de busetas para que el público pueda acceder a todas ellas.

Tanto las ‘Lunadas’ como los Art City Tour y el festival Transitarte son actividades de participación gratuita.