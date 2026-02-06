Profesores costarricenses viajan a enseñar en escuelas de EE.UU.: esta es su experiencia y la forma de concursar

Joyce Marín y Maura Campos son dos docentes costarricenses que, desde hace algunos meses, imparten clases en centros educativos de Estados Unidos.

Ellas son parte de Participate Learning, el programa que desde 1987 brinda a maestros latinoamericanos la oportunidad de trabajar en instituciones educativas públicas estadounidenses, con las mismas garantías laborales que reciben los profesores de ese país.

El programa opera en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia y ofrece a los profesores la visa de trabajo, su respectivo contrato laboral con las escuelas parte y un salario que puede alcanzar los $55.000 dólares anuales.

Los maestros pueden permanecer y trabajar en el país norteamericano por un período de hasta cinco años, y tienen la posibilidad de viajar y permanecer allá con su familia, siempre que los hijos que les acompañen sean menores de edad.

La convocatoria 2026 para ser parte del programa continúa abierta y en este artículo le contamos los detalles para participar.

Los profes ticos en EE.UU.

Marín, quien es docente de Primaria, imparte el curso de “Conexiones Globales” en una escuela estadounidense. Para ella, “esta ha sido una oportunidad ideal para ir más allá del idioma y aprender sobre la cultura que lo acompaña”.

Además, detalló que con esta experiencia ha podido adquirir nuevas técnicas de enseñanza y conocer tecnologías que aportan a su desarrollo profesional:

“Las personas de Participate han sido muy serviciales desde el inicio del proceso. Al principio siempre hay muchas dudas, por lo que es de gran ayuda que ellos estén allí para responder nuestras preguntas”, afirmó.

Participate Learning da un acompañamiento al profesorado parte desde el inicio, en temas como búsqueda de vivienda, vehículo, licencia de conducir y otros.

La profesora también destacó las diferencias positivas que ha encontrado en la escuela donde labora en comparación con el ambiente educativo en Costa Rica, y señaló que contar con un aula propia para trabajar y la disciplina de los estudiantes son algunos de los aspectos que más valora de la experiencia.

Campos, por su parte, cuenta que el programa le ha ayudado a consolidar su formación y agradeció que se aseguran “de que nada se nos olvide ni pasemos nada por alto para vivir aquí cómodamente, adaptados al estilo de vida estadounidense”.

Convocatoria abierta

La convocatoria para quienes deseen empezar en el programa durante el próximo curso lectivo estadounidense —que comienza a principios de setiembre 2026 y finaliza a mediados de julio 2027— sigue abierta y los interesados todavía pueden postularse para ser parte.

Los requisitos que deben cumplir los interesados incluyen tener un nivel avanzado de inglés, estar trabajando al momento de postularse y contar con al menos dos años de experiencia enseñando a tiempo completo en su país de origen.

La convocatoria no tiene fecha de cierre, ya que permanece abierta durante todo el año pero para viajar en 2026 sí es necesario concursar pronto, con el fin de cumplir con los procesos de visado y ubicación previos.

Para acceder a más información y al formulario de aplicación, los profesores pueden visitar la página web de Participate Learning.