Profesores costarricenses viajan a enseñar en escuelas de EE.UU.: esta es su experiencia y la forma de concursar

Conozca aquí el testimonio de dos docentes de “Partipate Learning”, el programa que lleva a profesores ticos a enseñar en escuelas de EE.UU. y cuya convocatoria está abierta

Por Jimena Rodríguez Zamora

Joyce Marín y Maura Campos son dos docentes costarricenses que, desde hace algunos meses, imparten clases en centros educativos de Estados Unidos.








