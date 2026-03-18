Programa abre puertas a músicos costarricenses para exportar su talento al mundo: así puede participar

El Centroamérica Mercado Musical (CAMM) tiene abierta la convocatoria para que artistas de la región se postulen a un proceso que les permitirá presentar su talento ante líderes de la industria musical internacional.

La iniciativa busca fortalecer, articular y dinamizar el ecosistema musical centroamericano mediante una plataforma de negocios que impulse la circulación de la música más allá del istmo.

A través de una inscripción gratuita, el programa identificará a los proyectos artísticos y empresas con potencial de exportación, con el fin de conectarlos con tomadores de decisión del mercado global.

En 2026, Panamá será la sede del CAMM, que ya lanzó su convocatoria bajo el lema “Centroamérica Suena Global”.

El CAMM mantiene abierta su convocatoria para que artistas de la región se postulen para presentar su talento ante líderes de la industria musical. (n/a/Arturo Salas)

Los artistas, agrupaciones y empresas podrán postularse en dos ejes de circulación: Rueda de Negocios y Muestras Artísticas.

Las ruedas de negocios consisten en encuentros breves y estructurados —conocidos como speed networking— entre los seleccionados y compradores internacionales invitados. Este espacio permitirá presentar portafolios, negociar giras y establecer alianzas comerciales directas. En estas reuniones uno a uno, los participantes se reunirán con directores de festivales, programadores y distribuidores.

Por su parte, las Muestras Artísticas (showcases) funcionarán como una vitrina profesional en la que los artistas presentarán sets en vivo de corta duración, diseñados para captar la atención de compradores, agencias de booking y medios internacionales.

A través de un proceso de inscripción gratuita, solitas, bandas y profesionales de la industria podrán exponerse ante gigantes de la música: la convocatoria cierra el 27 de marzo. (n/a/Arturo Salas)

El CAMM es organizado por AtrapandoSueños, empresa panameña dedicada al impulso de artistas, y Viva Primavera, agencia centroamericana enfocada en asesoría, promoción y booking.

La convocatoria abrió el pasado 27 de febrero y estará disponible hasta el 27 de marzo. Posteriormente, el encuentro se realizará del 6 al 8 de agosto.

Formación y alianzas

El CAMM también se posiciona como un espacio de formación y actualización profesional. Los proyectos seleccionados accederán a una red de contactos que incluye agencias de sincronización musical, plataformas digitales y curadores de algunos de los festivales más relevantes del continente.

En la convocatoria pueden participar artistas (solistas o bandas), managers, agencias de booking, sellos discográficos y otros profesionales de la industria musical centroamericana, tanto de proyectos emergentes como consolidados.

Todas las postulaciones serán evaluadas por un comité curatorial integrado por expertos internacionales, sin vínculos directos con Centroamérica. Entre los criterios de selección destacan la calidad artística, la propuesta de valor, el nivel de profesionalismo del material presentado y el potencial de exportación.

Además, los seleccionados tendrán acceso a la programación académica —talleres, paneles y conferencias—, así como a los espacios oficiales de networking.

Los resultados se darán a conocer a través de los canales oficiales y por correo electrónico durante la tercera semana de abril de 2026. (n/a/Arturo Salas)

Cada postulante deberá revisar las condiciones relacionadas con gastos de movilidad y viáticos según su país de origen. La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial, mediante un formulario digital que debe completarse con toda la información requerida.

Los resultados se darán a conocer a través de los canales oficiales y por correo electrónico durante la tercera semana de abril de 2026.