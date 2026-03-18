Buenas ideas

Programa abre puertas a músicos costarricenses para exportar su talento al mundo: así puede participar

A través de un proceso de inscripción gratuita, solitas, bandas y profesionales de la industria podrán exponerse ante gigantes de la música: la convocatoria cierra el 27 de marzo

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Por Jimena Rodríguez Zamora

El Centroamérica Mercado Musical (CAMM) tiene abierta la convocatoria para que artistas de la región se postulen a un proceso que les permitirá presentar su talento ante líderes de la industria musical internacional.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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