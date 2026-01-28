Programa beca a jóvenes líderes con el pago completo de su universidad: aún quedan espacios para concursar

Ignacio Brenes, Jimena Rodríguez, Nicole Montero, André Nuñez, Monserrat Ramírez, Caleb Villareal y Fernanda Lizano forman parte del grupo de jóvenes que inició su educación universitaria el pasado 12 de enero, gracias al programa de becas de la Universidad de la Ciencia y Tecnología (ULACIT).

Este programa reconoce trayectorias de liderazgo en deporte, música, baile, canto, sostenibilidad y voluntariado en derechos humanos y ambiente, al cubrir el 100 % de la colegiatura universitaria de los muchachos elegidos.

Actualmente, un 42% de estos beneficiarios son mujeres.

De acuerdo con la universidad, en un contexto donde el Programa Estado de la Nación 2025 indica que solo el 28,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años accede a la educación superior, “estas becas buscan colaborar con la movilidad social de los jóvenes incluidos y potenciar su aporte al país":

“Al otorgar apoyo a jóvenes líderes en deporte, voluntariado y causas sociales, generamos un impacto profundo: se fortalece el tejido social y económico de Costa Rica, elevando la movilidad nacional al incluir a estos talentos en la dinámica social del país”, afirmó Jennifer Sáenz, del departamento de Admisiones de ULACIT.

Proceso de selección y becas disponibles

Los jóvenes ganadores fueron seleccionados tras un proceso que involucró 700 postulaciones y priorizó cualidades como liderazgo y potencial.

Además, entre la totalidad de aplicaciones, destacaron numéricamente aquellas provenientes de zonas periféricas como Limón y Guanacaste.

Los jóvenes elegidos destacaron en deporte y causas sociales: Jimena Rodríguez, por ejemplo, es una joven basquetbolista que ingresó a la carrera de Ingeniería Industrial tras pasar por un proceso de selección que incluyó entrevistas y pruebas técnicas para ello. Fernanda Lizano, por su parte, destacó en la prueba gracias a sus habilidades en danza.

José Ignacio Brenes, otro de los estudiantes seleccionados, aseguró que la beca representa una oportunidad personal que lo impulsa a trabajar por resolver los problemas de su comunidad:

“Como joven líder de mi comunidad en Nosara, Guanacaste, quiero impulsar iniciativas para crear espacios donde los jóvenes accedan a información y a expertos que les abran puertas a oportunidades de desarrollo profesional”, afirmó.

En la elección de las carreras a estudiar, los beneficiarios optaron por opciones como negocios, mercadeo digital, ingenierías informáticas, derecho, publicidad multimedia, ciberseguridad y diseño gráfico.

Además, también destacó la opción de Ingeniería en Inteligencia Artificial entre las elegidas.

ULACIT indicó que aún quedan 26 becas disponibles de este programa, para el período 2026.

Estas están dirigidas a personas con habilidades en Concert Band, así como a candidatos conectados con la realidad social, económica y laboral del país.

Para más información, postulaciones a las becas restantes, o futuras convocatorias, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la universidad en redes sociales, así como en su página web.