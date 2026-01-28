Buenas ideas

Programa beca a jóvenes líderes con el pago completo de su universidad: aún quedan espacios para concursar

La iniciativa seleccionó a los beneficiarios gracias a su destacada participación en áreas como deporte, voluntariado y sostenibilidad: aún quedan espacios disponibles para 26 jóvenes más

Por Jimena Rodríguez Zamora

Ignacio Brenes, Jimena Rodríguez, Nicole Montero, André Nuñez, Monserrat Ramírez, Caleb Villareal y Fernanda Lizano forman parte del grupo de jóvenes que inició su educación universitaria el pasado 12 de enero, gracias al programa de becas de la Universidad de la Ciencia y Tecnología (ULACIT).








Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

