Buenas ideas

Programa de formación STEAM becará a 40 jóvenes costarricenses: Entérese aquí de la inciativa y cómo postular

Las becas son completas y cubrirán los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y materiales a estudiantes universitarios de carreras STEAM de cualquier universidad del país

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Por Jimena Rodríguez Zamora

“STEAM Fortaleciendo lo Público”, un programa impulsado por la Fundación Botín de España y la Red de Servidores Públicos de América Latina, reúne a jóvenes universitarios con interés en generar impacto social desde áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con el objetivo de promover una visión de liderazgo orientada al servicio público.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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