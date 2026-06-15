Programa de formación STEAM becará a 40 jóvenes costarricenses: Entérese aquí de la inciativa y cómo postular

“STEAM Fortaleciendo lo Público”, un programa impulsado por la Fundación Botín de España y la Red de Servidores Públicos de América Latina, reúne a jóvenes universitarios con interés en generar impacto social desde áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con el objetivo de promover una visión de liderazgo orientada al servicio público.

En Costa Rica, la iniciativa se llevará a cabo por primera vez del 24 al 26 de julio de 2026 en San José, y otorgará 40 becas completas que cubrirán transporte, hospedaje, alimentación y materiales a estudiantes universitarios de carreras STEAM de cualquier universidad del país.

“Estoy convencido de que esta iniciativa puede representar una experiencia muy enriquecedora para estudiantes interesados en liderazgo, innovación y compromiso social desde las ciencias y las áreas STEAM”, afirmó Luis Felipe Monge Hernández, quien forma parte del grupo de becarios y organizadores de la iniciativa.

¿Cuáles perfiles busca el programa?

Según la organización, “STEAM Fortaleciendo lo Público” incorpora personas jóvenes con liderazgo, creatividad y compromiso social, interesadas en poner sus conocimientos al servicio del bien común y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Como parte de los requisitos, la persona postulante debe tener entre 18 y 24 años, ser estudiante de cualquier universidad en alguna carrera STEAM –como Diseño Industrial y de Productos, Ciencia de Datos, Biotecnología, Ingeniería Ambiental, etc–, y residir en Costa Rica.

La experiencia consistirá en un programa de capacitación intensivo y práctico de tres días, que combinará talleres interactivos, clases magistrales, dinámicas colaborativas, laboratorios de proyectos, visitas institucionales y espacios de networking con líderes nacionales e internacionales.

De acuerdo con los organizadores, la persona postulante debe tomar en cuenta que el programa se desarrolla en modalidad intensiva y de tiempo completo durante los tres días de la experiencia.

Por ello, con el fin de garantizar una experiencia inmersiva, de convivencia y aprendizaje colaborativo, todas las personas participantes deberán hospedarse en la sede oficial del evento durante las fechas del programa.

Al finalizar, las personas seleccionadas pasarán a formar parte de una red latinoamericana de más de 140 jóvenes líderes STEAM de distintos países, lo que les permitirá acceso a oportunidades de formación, colaboración internacional y desarrollo de proyectos de impacto.

La convocatoria estará abierta hasta el 19 de junio y los interesados pueden postularse mediante este formulario. Además para consultas sobre las postulaciones, la organización dispone de la dirección de correo redbotincr@gmail.com o el Instagram steamcamp_sp.