Recreación, comercio y trabajo: esto es lo que promete Ciudad NYA para Guanacaste

Tras superar sus fases iniciales de construcción, una de las torres residenciales de Ciudad NYA —proyecto inmobiliario que se desarrolla en Liberia, Guanacaste— tendrá su apertura junto con su principal amenidad: una laguna artificial con siete playas y una isla central en su interior.

Sin embargo, más allá de la laguna y de acuerdo con Manuel Freer, CEO de Ciudad NYA, el proyecto “busca convertirse en un ente de generación de empleo, inversión extranjera directa y un ‘extra’ a los atractivos naturales de la provincia".

De acuerdo con Freer, la propuesta de NYA consiste en una ciudad de uso mixto con una extensión de 900 hectáreas, cuya intención a largo plazo es crear un espacio abierto tanto a los residentes como al público, con componentes residenciales, comerciales, hoteles, e incluso hospitales y centros educativos.

Empleo e inversión

Según indicó el director ejecutivo del proyecto en entrevista con El Financiero, debido a la extensión del proyecto, la ciudad creará oportunidades laborales en el sector construcción durante varios años. Además, la proyección es que una vez que este entre completamente en operación e inicie la fase operativa, se generen más empleos en el ámbito comercial.

“Habrá empleo de todo tipo; la idea es desarrollar componentes urbanos como centros médicos, centros educativos e industrias de alta tecnología, por lo que habrá empleo para todo tipo de personas”, indicó Freer.

El proyecto, protagonizado por una laguna artificial de 3.5 hectáreas, se prepara para la recepción de sus primeros residentes y su eventual apertura al público. (N/A/CCK)

“No buscamos competir con Guanacaste”

Para los líderes de NYA, la ciudad no busca competir con los atractivos de la provincia, sino presentarse como una alternativa adicional que se sume a la oferta turística.

Esto se debe a la alta afluencia de visitantes que recibe la zona, por sus atractivos naturales y su cercanía con el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

Freer aseguró que la laguna es un atractivo que se presta para el disfrute familiar, al tratarse de un ambiente controlado que eventualmente estará abierto a visitantes:

“Los primeros usuarios serán los residentes del primer edificio residencial y luego se abrirá al público cuando existan las condiciones adecuadas para su visitación”, afirmó.

La laguna opera en un circuito cerrado que se llena una única vez y que posteriormente solo requiere la reposición del agua perdida por evaporación natural, parte de la cual se compensa durante la temporada lluviosa, por lo que según Ciudad NYA, la operación no se conecta con sistemas comunales locales ni ASADAS.

Las obras de Ciudad NYA están previstas para su primera apertura en 2026 y luego continuarán con la construcción de espacios comerciales, áreas recreativas y una programación de actividades deportivas, culturales y de entretenimiento en la provincia.