Buenas ideas

Recreación, comercio y trabajo: esto es lo que promete Ciudad NYA para Guanacaste

Para los líderes de NYA, la ciudad no busca competir con los atractivos de Guanacaste, sino presentarse como una alternativa adicional que se sume a la oferta turística: le contamos los detalles

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Tras superar sus fases iniciales de construcción, una de las torres residenciales de Ciudad NYA —proyecto inmobiliario que se desarrolla en Liberia, Guanacaste— tendrá su apertura junto con su principal amenidad: una laguna artificial con siete playas y una isla central en su interior.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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