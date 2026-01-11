Sebastián Guillem: este es el músico costarricense que conmovió a España y logró el Pase de Oro a Got Talent

El nombre de Sebastián Guillem ha acaparado titulares este fin de semana: el cantautor costarricense se convirtió en el primer músico nacional en conseguir el Pase de Oro del concurso Got Talent España 2026, un sello que lo envía directamente a las semifinales del programa.

Se trata de un reconocido show internacional, con amplio alcance, en el que artistas de todas las edades presentan su talento en áreas como canto, baile, magia o humor, frente a un jurado y al público.

Guillem compartió la noticia de que sería parte del programa el pasado viernes 9 de enero a través de sus redes sociales, y en ellas también anunció su primera presentación, con la audición de este sábado 10.

El Pase de Oro envía a Guillem directamente a las semifinales del programa (Foto: Instagram Sebas Guillem./Foto: Instagram Sebas Guillem.)

Pase de Oro y primer presentación

El sábado, tras el primer programa, Got Talent publicó el video de la audición de Guillem y presentó al mundo su historia, la cual conmovió tanto a los jueces como al público.

En su actuación, el tico interpretó la canción “L-O-V-E”, de Nat King Cole, al piano y sorprendió al jurado al agregar una parte con una trompeta que tocó con su nariz, lo que provocó risas, aplausos y ovaciones.

Posteriormente, y luego de anunciar que compone su propia música, el costarricense interpretó “Joy”, una pieza que compuso junto a su hermano Jaime, previo al lamentable fallecimiento de este.

“Esta se la dedico a mi hermano, que falleció hace un par de años y era la persona más talentosa que yo conocí en mi vida”, dijo durante el show. “Esta canción la compuse con él en 2018 y, pase lo que pase, cantarla con ustedes ya es el pase más importante”.

La presentación arrancó lágrimas entre el jurado y la audiencia y, tras ella, Guillem recibió el Pase de Oro del programa, convirtiéndose en el primer costarricense en lograr avanzar en este formato de esta manera.

En el siguiente video se puede ver la audición completa.

¿Dónde ver los episodios de Got Talent España?

Los episodios de Got Talent España se transmiten en el canal español Telecinco y en su plataforma online Mediaset Infinity, donde se alojan las entregas completas.

Además, se puede acceder al canal a través de servicios de televisión de pago y streaming como Movistar Plus+ o Tivify.

También, y el mismo día de las presentaciones, se suben fragmentos y resúmenes como el de Guillem, al canal de YouTube del programa.

Tras esa primera presentación, el nacional definió esta como “una de las experiencias más hermosas” de su vida.

“Siempre siento a Jaime cuando canto ‘Joy’“, dijo. ”Yo le pedí a Dios que me ayudara a cumplir los sueños que él no pudo cumplir y ahora, cada vez que hago algo, es como si el propósito se cuantificara; cuando canto, es como si en el micrófono se sintiera su compañía”.

Tras este pase directo, Guillem regresa a Costa Rica para continuar con su carrera musical en el país, previo a su presentación en semifinales en las próximas semanas.