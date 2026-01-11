Buenas ideas

Sebastián Guillem: este es el músico costarricense que conmovió a España y logró el Pase de Oro a Got Talent

El Pase de Oro envía a Guillem directamente a las semifinales del programa

Por Andrea Mora Zamora

El nombre de Sebastián Guillem ha acaparado titulares este fin de semana: el cantautor costarricense se convirtió en el primer músico nacional en conseguir el Pase de Oro del concurso Got Talent España 2026, un sello que lo envía directamente a las semifinales del programa.








