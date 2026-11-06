Seguridad vial desde la primaria: iniciativa gratuita busca prevenir accidentes mediante la tecnología

En Costa Rica la educación vial es un ámbito relevante en la formación de la infancia, en un contexto donde el Instituto Nacional de Seguros (INS) registró datos tan preocupantes como el aumento del 15,7% en los accidentes viales reportados entre 2024 y 2025.

Por eso, y con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar hábitos de movilidad segura desde edades tempranas, Bridgestone Latinoamérica trabaja el programa “Piensa Antes de Conducir Kids” en Costa Rica, con el fin de formar a estudiantes de primaria.

Según detalló Alejandra Farfán, coordinadora de Comunicación Corporativa para Bridgestone Latinoamérica Norte, la propuesta nació con el propósito de acercar estos conocimientos a las escuelas de manera interactiva:

“‘Piensa Antes de Conducir Kids’ nos ha permitido acercar toda la educación vial, tanto a niñas como a niños, pero de una manera lúdica y accesible. Queremos educar y prevenir accidentes o temas viales a través del juego, actividades interactivas”, explicó la vocera.

Así se ve Piensa Antes de Conducir Kids (n/a/Bridgestone Costa Rica)

Una propuesta lúdica y tecnológica

El programa cuenta con un portal web gratuito disponible en español, inglés y portugués y compatible con cualquier dispositivo.

Farfán explicó que en él los alumnos crean un personaje virtual y superan retos donde aprenden a ser expertos en neumáticos, identificar señales de tránsito, usar elementos de protección y comprender sus derechos y deberes peatonales, obteniendo al final un certificado de “guardián de la seguridad”.

Además, la iniciativa ha evolucionado hacia la tecnología inmersiva mediante giras educativas con visores de realidad virtual, en los que los estudiantes resuelven situaciones viales y aprenden dinámicas como el cambio virtual de una llanta en un entorno seguro.

Asimismo, colaboradores de Bridgestone Costa Rica participan como voluntarios para guiar las dinámicas y conversar con los estudiantes.

La vocera destacó el impacto social directo que tiene el programa en la dinámica familiar y escolar:

“Es algo de lo que se apropian y se llevan; creemos que podemos hacer una comunidad muy bonita entre docentes, familias y compañías para poder generar esta conciencia en las infancias”.

Farfán también agregó que los propios niños se convierten en promotores de la prudencia al recordarles a sus padres, por ejemplo, no usar el celular mientras conducen.

La iniciativa ha evolucionado hacia la tecnología inmersiva mediante giras educativas con visores de realidad virtual (n/a/Bridgestone Costa Rica)

¿Cómo pueden acceder los centros educativos al servicio?

El servicio online está habilitado de forma gratuita para escuelas públicas como privadas. Además cualquier docente, centro educativo o familia puede ingresar libremente al portal web para aplicar las herramientas en las aulas o en el hogar.

Para las giras presenciales, la compañía realiza un análisis apoyado en estudios del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) sobre los cantones con mayor índice de atropellos peatonales con el fin de atender las zonas de mayor necesidad. Asimismo, la empresa mantiene un canal abierto para instituciones educativas que requieran el programa.

Farfán indicó que las escuelas interesadas pueden solicitar el apoyo enviando un correo al equipo de Comunicación Corporativa de Bridgestone para que sean evaluadas e integradas en esas visitas presenciales.