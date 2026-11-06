Buenas ideas

Seguridad vial desde la primaria: iniciativa gratuita busca prevenir accidentes mediante la tecnología

El programa “Piensa Antes de Conducir Kids” busca formar a niños de entre 5 y 12 años como guardianes de la seguridad vial, por medio de herramientas lúdicas, realidad virtual y giras gratuitas en centros educativos

Por Jimena Rodríguez Zamora

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En Costa Rica la educación vial es un ámbito relevante en la formación de la infancia, en un contexto donde el Instituto Nacional de Seguros (INS) registró datos tan preocupantes como el aumento del 15,7% en los accidentes viales reportados entre 2024 y 2025.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.