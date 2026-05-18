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Tapitas de plástico darán vida al primer parque nacional sensorial de Costa Rica: conozca el proyecto y las formas de colaborar con él

El proyecto pretende dar una nueva vida a miles de tapitas plásticas mientras convierte al parque en un referente de inclusión

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Mediante tapitas plásticas que se convertirán en senderos, el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco aspira a convertirse en el primer parque nacional sensorial del país.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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