Tapitas de plástico darán vida al primer parque nacional sensorial de Costa Rica: conozca el proyecto y las formas de colaborar con él

Mediante tapitas plásticas que se convertirán en senderos, el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco aspira a convertirse en el primer parque nacional sensorial del país.

El proyecto, liderado por ProParques —una organización que impulsa iniciativas en beneficio de las áreas silvestres protegidas de Costa Rica—, busca transformar plástico posconsumo en infraestructura accesible dentro de esas zonas alrededor del territorio nacional.

En en el caso de este, también conocido como el Parque Nacional de Agua, la meta contempla la instalación de una pasarela principal de 80 metros, para la que se requieren 45 toneladas de tapitas plásticas que se transformarán en “madera plástica”, un material resistente y sostenible que se utiliza en infraestructura amigable con el ambiente.

Además, el proyecto incluirá bahías sensoriales, puentes de acceso, barandas de seguridad y señales inclusivas a lo largo de un sendero de aproximadamente un kilómetro.

Con esta iniciativa, este parque nacional se convertirá en el primero del país con categoría “sensorial”, lo que quiere decir que permite que niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan experimentar la naturaleza a través de estímulos auditivos, táctiles y olfativos.

Sendero de accesibilidad realizado en el Parque de la Amistad (n/a/Facebook ProParques)

¿Por qué un parque sensorial?

Según datos del INEC, el 17,2% de la población adulta en Costa Rica vive con algún tipo de discapacidad. Bajo ese contexto y según indicó la asociación, “ProParques busca sustentar un modelo que garantice el acceso pleno y digno a los espacios naturales del país”.

“El Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco es nuestro proyecto más ambicioso en materia de accesibilidad. No hablamos únicamente de una pasarela, sino de un espacio que permitirá vivir la naturaleza desde los sentidos”, dijo en entrevista con EF, Rocío Echeverri, directora ejecutiva de ProParques.

Según la asociación, la sección sensorial del parque abrirá oficialmente en setiembre, una vez finalizadas las adecuaciones contempladas en el plan de manejo del área protegida.

Dónde donar tapitas

Además del proyecto en el Parque Nacional del Agua y, de acuerdo con su página web, ProParques incorpora la accesibilidad universal dentro de sus acciones en beneficio de otras áreas silvestres.

Un ejemplo de esto son los sederos de acceso universal que ya han colocado en el Parque Nacional Carara y en el Parque Nacional Santa Rosa, así como la inauguración de un sendero de accesibilidad en la playa del Parque Nacional Cahuita.

Como parte del proceso para realizar sus proyectos, la asociación cuenta con puntos de recolección de tapitas alrededor de todo el país:

Producol: En Pavas, San José, con horario de recolección de lunes a viernes de 7:30 a 11:30 de la mañana y de 1 a 4:30 de la tarde).

En Pavas, San José, con horario de recolección de lunes a viernes de 7:30 a 11:30 de la mañana y de 1 a 4:30 de la tarde). Almacenes Gollo: En sus sedes en todo el país (proceso a con ProParques).

En sus sedes en todo el país (proceso a con ProParques). BAC Credomatic: En sus sedes en todo el país.

En sus sedes en todo el país. Rostipollos : En sus restaurantes de Tibás, Sabana, Alajuela, Guadalupe, Santa Ana y Escazú.

: En sus restaurantes de Tibás, Sabana, Alajuela, Guadalupe, Santa Ana y Escazú. Universidad Nacional de Costa Rica: En todas las sedes.

En todas las sedes. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA): En todas sus sedes regionales.

(CFIA): En todas sus sedes regionales. Palacio Municipal de Sarchí: Frente a la plaza de deportes de Sarchí y con horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

En estos puntos, las personas, comunidades y empresas, pueden dejar tapitas plásticas de tipo 2, 4 y 5, que serán transformadas en madera plástica con un objetivo de utilizarla como herramienta de accesibilidad.