Buenas ideas

Tras haber subido el Everest, Ligia Madrigal se prepara para completar un nuevo reto mundial: aquí los detalles

La costarricense Ligia Madrigal empezará un nuevo reto mundial en las próximas semanas: le contamos los detalles

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Tras convertirse en la primer mujer costarricense en llegar a la cima del monte Everest, la atleta Ligia Madrigal anunció que emprenderá un nuevo reto, ahora dirigido a conquistar las siete montañas más altas del planeta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ligia Madrigal
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.