Tras haber subido el Everest, Ligia Madrigal se prepara para completar un nuevo reto mundial: aquí los detalles

Tras convertirse en la primer mujer costarricense en llegar a la cima del monte Everest, la atleta Ligia Madrigal anunció que emprenderá un nuevo reto, ahora dirigido a conquistar las siete montañas más altas del planeta.

Este desafío, conocido como el de las “Siete Cumbres”, consiste en escalar los montes más altos de los diferentes continentes:

El monte Everest, en Asia, con 8.848 metros sobre el nivel del mar y que Madrigal alcanzó en mayo de 2024. El Aconcagua en Sudamérica, con un total de 6.961 metros y que la alpinista subió en 2023. El monte Denali en Norteamérica, que mide 6.194 metros. El monte Kilimanjaro, en África, con 5.895 metros. El europeo monte Elbrús con una altura de 5.642 metros. El monte Carstensz Pyramid, en Oceanía, con 4.884 metros. Y el monte Vinson en Antártida, que mide 4.892 metros sobre el nivel del mar.

La costarricense Ligia Madrigal empezará un nuevo reto mundial en las próximas semanas: le contamos los detalles.

Este proyecto es considerado uno de los mayores retos del alpinismo internacional y en la ruta de Madrigal el que sigue es el Monte Elbrús, una montaña a la que se enrumbará este 14 de agosto cuando viaje hacia él, en Rusia.

“Su propio Everest”

La alpinista afirmó que esta misión busca que su huella llegue más allá de las cumbres, pues quiere demostrar que “el coraje también se escala”, invitando a otras mujeres a que “escalen su propio Everest”.

“Este proyecto no se trata solo de montañas, se trata de superar los límites que creemos tener, como mujeres, como costarricenses, como seres humanos”, dijo Madrigal.

Durante el reto Madrigal contará con el apoyo de BAC y de su programa Atletas BAC, con quienes ya renovó contrato.

“Estamos muy complacidos de que Ligia siga siendo parte de nuestra gran familia de Atletas BAC, y de que continué dejando en alto el nombre de Costa Rica. Esta gran deportista nos ha demostrado una y otra vez que los obstáculos no son imposibles de vencer cuando los sueños, la tenacidad y la disciplina son más grandes. Desde ya, le externamos nuestro apoyo en cada paso hacia la cima”, dijo José Alexis Jiménez, Gerente de Mercadeo de BAC.

El proyecto planea completar las cinco cumbres restantes en los próximos años.