Campaña busca actualizar a padres y cuidadores sobre nuevas formas de bullying

La campaña se mantendrá hasta el primer jueves de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Bullying y Ciberbullying

Por Jimena Rodríguez

“Más love, menos bombing”: la campaña “Alto al Bullying y al Ciberbullying” lanzó este setiembre su edición 2025 con una propuesta que invita a padres y a cuidadores a crear consciencia, prevenir y detener el bullying en todas sus formas.








