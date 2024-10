¿Cómo publicar en las editoriales de las universidades públicas? Lo explicamos con el caso de Mía Fink, la escritora más joven de la Editorial UCR

La costarricense Mía Fink Uleth se convirtió, este octubre, en la autora más joven de la historia en publicar con la Editorial de la UCR.

La estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica y activista por los derechos humanos tiene 18 años y alcanzó esa etiqueta editorial con su obra “Propuestas de una joven“, un libro cuya publicación vio la luz la semana pasada.

Fink conversó con El Financiero con el objetivo de explicar cómo fue el proceso para publicar y qué tuvo que hacer la escritora para que sus letras llegasen a la editorial universitaria.

Un caso como el de Fink no es fácil de encontrar: desde 2022, y con solo 15 años, la joven publica artículos en la sección de Opinión de La Nación.

En sus textos aborda temáticas sobre democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible y política, tanto nacional como internacional, y esos artículos, justamente, son la base de la obra que acaba de publicar.

Según dijo la estudiante a EF, desde los diez años ha tenido claro que su meta en la vida “es participar de la política para realizar cambios positivos en beneficio de las personas“. También subraya la influencia de su madre en este objetivo, pues desde niña fue ella quien la acercó a realidades de menores en condición de vulnerabilidad que le hicieron sentir la necesidad de ”cambiar lo que veía fuera”.

“Yo he tenido una vida muy buena y desde ahí me he preguntado cómo puedo hacer para que esta calidad de vida que tengo la puedan tener los demás. Fue así como empecé a escribir artículos y en octubre de 2022 me puse la meta de escribir esas ideas: las ideas se tornaron en ensayos, los ensayos en capítulos y de ahí este libro. Luego me puse a tocar puertas y fue la Editorial de la UCR la que me las abrió“.

De los 15 a la editorial

Las cinco universidades públicas tienen, cada una, su propia editorial: la Editorial UCR, la EUNA, la Editorial Tecnológica de Costa Rica (del TEC), la EUNED y la Editorial EUTN. Solo en esta última el proceso es cerrado al público, pues aquí se publican únicamente los resultados de las investigaciones que se generan en la propia universidad.

La publicación de las obras en el resto lleva un proceso minucioso de revisión editorial que incluye una lista de pasos a seguir que deben ser completados por los autores una vez tengan su obra lista.

Fink envió su propuesta a la Editorial UCR en agosto de 2023 y en noviembre de ese año tuvo una respuesta positiva. “Me respondieron que la Comisión Editorial, de manera unánime, estaba interesada en publicar mi libro, y eso me abrió a un proceso de reuniones, revisiones filológicas y recomendaciones de forma y fondo que culminaron la semana pasada cuando me confirmaron no solo que ya lo podría anunciar, sino que ya está el libro en venta”.

En el caso específico de esta editorial, el proceso consta de 18 pasos: el primero es enviar la obra a revisión con un formulario con los datos del autor, la declaración jurada de autoría y una carta que señale, entre otras cosas, las razones por las cuales la obra debería ser publicada bajo este sello, el aporte del texto a la comunidad y el detalle de si se cuenta o no con financiamiento para costear la publicación.

Una vez realizado este proceso, la obra pasa a revisión por parte de un Consejo Editorial y ahí se decide si se avanza con las revisiones, correcciones y el posterior contrato.

Tanto en el caso de la Editorial de la UCR como en la del TEC, cuyo proceso es similar al recién mencionado y se puede revisar con más detalle en este enlace, se reciben textos durante todo el año. La diferencia principal es que en el caso de la universidad con sede principal en Cartago, la temática de la obra debe estar estrechamente relacionada con los ámbitos de la ciencia y la tecnología.

En el resto de editoriales el camino es un poco diferente: en la EUNA el proceso para público externo se abre del 2 de mayo al 30 de agosto de cada año, por medio de una carta dirigida al Consejo Editorial de la Universidad Nacional (COEUNA) que cumpla con requisitos similares a los señalados arriba. Además, esta editorial cuenta con varios concursos parte del programa UNA Palabra, los cuales habilitan la recepción de obras en géneros como ensayo, novela y crónica, cuyos ganadores son premiados con un incentivo económico y su publicación. El proceso para 2024 ya cerró pero abre anualmente.

La EUNED, por su parte, permite publicar a partir de certámenes específicos: el de Poesía Virginia Grütter; el de Literatura Infantil Lilia Ramos; el de Álbum Ilustrado Hugo Díaz; y el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas, el cual abre la convocatoria para un género por año entre novela, ensayo o cuento. En estos casos, y además del premio económico, los autores garantizan su publicación con la editorial.

Según Fink, ‘Propuestas de una joven’ es una obra que busca “hacer política desde el amor”.

“El texto lo que trata de reflejar es que ante la existencia de tanto odio lo que tiene que haber es una resistencia desde el amor y desde el diálogo. Espero que el libro inspire, rompa paradigmas y, ¿por qué no?, que incomode, poniendo a pensar y generando crítica reflexiva fundamentada que demuestre que las juventudes no solo estamos aquí para convertirnos en tokens en espacios donde los adultos monopolizan la palabra”.