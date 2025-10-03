Lab de Ideas

Complejo Educativo CIT: este es el primer colegio técnico profesional privado de Costa Rica

Conversamos con el director del CIT sobre su modelo que se basa en la atención de las necesidades estudiantiles, “en las demandas país y de los sectores productivos y en los proyectos de vida de las personas estudiantes”

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del Complejo Educativo CIT — El Complejo Educativo CIT, ubicado en el cantón de Belén, Heredia, es el primer colegio técnico profesional de carácter privado que opera en Costa Rica.








