Consolidarse como región y ser un aliado en la transformación de sus clientes en los cambios venideros: estas son las proyecciones de Bakertilly para 2026

Lab de Ideas con apoyo de Bakertilly — Bakertilly, la red internacional de servicios profesionales en áreas como auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría y legal, abrió su oficina en Costa Rica en 2021. Desde entonces, la firma ha experimentado importantes cambios.

Por ello, desde el desarrollo de su operación local hasta la adaptación a las transformaciones en materia de Administración Tributaria, hoy se preparan para un 2026 en el que “nos consolidaremos como región centroamericana”.

Así lo señaló su socio, Alberto Porras, en entrevista con EF en la que abordó las perspectivas para el próximo año:

“Este año crecimos alrededor de un 20% en comparación con el año anterior y nos consolidamos como una de las firmas relevantes en consultoría, auditoría, legal y servicios fiscales en Costa Rica", detalló Porras.

“Para 2026 tenemos el proyecto de consolidar la región de Centroamérica, enfocándonos en brindar soluciones integrales a nuestros clientes, independientemente del país en el que se encuentren. Esa consolidación incluirá a Panamá y República Dominicana”, agregó.

Conversamos con Alberto Porras, socio de la oficina de Bakertilly en Costa Rica, sobre las perspectivas de la firma para 2026. (Bakertilly/Cortesía)

Con miras a 2026

Porras, junto con su socio Eduardo Sandí, prevé un periodo marcado por cambios relevantes en el ámbito tributario y legal. Entre ellos destacan las operaciones de Tribu-CR —cuyo impacto continuará en 2026— así como nuevas modificaciones normativas.

"En 2026 seguirán sucediendo cambios importantes: viene el tema de precios de transferencia y vienen cumplimientos impositivos adicionales lo que, sumado a temas como tipo de cambio, afectarán la operación de las empresas. Por eso es importante el asesoramiento integral sobre lo que está pasando o sobre cómo eso afecta a mi empresa y buscar un asesor: no se puede alegar desconocimiento”, enfatizó Porras.

Alberto Porras, junto a su socio Eduardo Sandí, ven al periodo 2025-2026 como uno de cambios importantes en materia tributaria. (Bakertilly/Cortesía)

De esa necesidad empresarial es de donde viene el objetivo de unificar los servicios de la firma a nivel regional, “así si, por ejemplo, un cliente requiere soluciones globales desde un punto de contacto debido a su estructura, aseguramos que podemos ofrecérselo“:

“Con este proyecto buscamos unirnos para darle una solución integral a nuestros clientes y por eso vamos a trabajar desde la óptica de que regionalmente somos una única firma, independientemente de dónde esté situado el cliente. Eso es parte de lo que estamos haciendo ahora que ya está consolidado el proceso de transformación que vivimos”.

La firma también resaltó el canal abierto de comunicación que han mantenido con la Administración Tributaria durante este periodo de cambios, pues “así es como hemos logrado resolver temas importantes para nuestro clientes”:

“A nosotros nos llegan muchos casos en los que nos piden un servicio inicial y luego se suman otros, debido a que muchas compañías no saben cuáles son todos los trámites que tienen que hacer al ingresar al país. Por ello debemos ser un aliado estrátegico para que el cliente logre sus objetivos. Eso se ve mucho en empresas internacionales”, explicó Porras.

Para el socio, el impacto de esta integración se traducirá en un crecimiento de “alrededor de un 10 a un 15% en la región, lo que nos fortalecerá y consolidará en servicios que hoy ya son fuertes”.

Desde el desarrollo de su operación local hasta la adaptación a las transformaciones en materia de Administración Tributaria, la firma se prepara para un 2026 en el que “nos consolidaremos como región centroamericana”. (Bakertily/Bakertilly)