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Cooperación regional y precios accesibles: esta es la apuesta de AfterSun Music Fest para dedicarle un fin de semana al rock

El AfterSun Music Fest 2026 se realizará el próximo 28 y 29 de marzo en Nebula Center, en Heredia. Su objetivo es consolidar el mercado de los festivales en el país, con el rock como aliado

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Por Andrea Mora Zamora

El mercado de los festivales de música sigue ganando terreno en Costa Rica. Con Picnic consolidado como uno de los eventos más grandes de la región, las productoras nacionales comienzan a asumir el reto de ofrecer al público la posibilidad de disfrutar, en un solo día, de varias de sus bandas favoritas.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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