Cooperación regional y precios accesibles: esta es la apuesta de AfterSun Music Fest para dedicarle un fin de semana al rock

El mercado de los festivales de música sigue ganando terreno en Costa Rica. Con Picnic consolidado como uno de los eventos más grandes de la región, las productoras nacionales comienzan a asumir el reto de ofrecer al público la posibilidad de disfrutar, en un solo día, de varias de sus bandas favoritas.

En este contexto surge el AfterSun Music Fest, una apuesta que busca alcanzar un objetivo aún pendiente en el país: consolidar un festival de rock que se sostenga en el tiempo y que establezca a los últimos fines de semana de marzo como la cita anual para los amantes del género.

Este evento se realizará los días 28 y 29 de marzo en Nebula Center, en Heredia, y reunirá a más de diez agrupaciones, tanto nacionales como internacionales. Además, contará con un pre-show como antesala a la jornada principal. Lab de Ideas conversó con Aaron Sanabria, productor general de Tierras Medias, sobre los desafíos que implica esta iniciativa.

“La planeación de un evento de este tipo requiere mucho trabajo”, reconoció. “Desde definir el concepto y el nombre, hasta generar confianza en el público. Por dicha, la gente ya nos conoce como productora pero igual es un reto y un salto de fe el proponer un formato distinto al que hemos venido trabajando”.

El AfterSun Music Fest 2026 se realizará el próximo 28 y 29 de marzo en Nebula Center, en Heredia. Su objetivo es consolidar el mercado de los festivales en el país, con el rock como aliado. (Chatgpt/Chatgpt)

Coordinación regional y oferta atractiva

Para Sanabria, una de las principales ventajas de este formato es el valor que representa para el público: permite acceder a varias bandas internacionales de renombre a un precio más accesible en comparación con el costo de una entrada individual.

“Esa es parte de la propuesta de los festivales: ofrecer buenos precios, buenas bandas y una experiencia diferente. Eso es lo que queremos traer a Costa Rica, con más eventos de este tipo a lo largo del año”, explicó.

Para lograrlo, ha sido clave el trabajo conjunto con productoras de otros países de la región. Este enfoque permite coordinar giras y aprovechar la logística compartida, fortaleciendo la viabilidad del formato en el país.

“Estamos trabajando con productoras aliadas de países como Nicaragua, Honduras y Chile, que manejan carteles similares. La idea es coordinar fechas y traer bandas que ya estén girando en la región, bajo un modelo común en festivales internacionales como el propio Picnic, donde se aprovecha la logística para traer artistas. Nuestra idea es alinearnos para construir carteles atractivos y sostenibles”, añadió.

La propuesta del primer AfterSun Music Fest

El festival apostará por un formato de fin de semana completo, con un pre-show el sábado 28 de marzo y la jornada principal del domingo 29.

La primera fecha estará encabezada por Symphony X junto a Andy Adams, en el marco de su gira de 30 aniversario, acompañados por las bandas nacionales Fractal Sun y Eye of Fate, ambas con trayectoria en la escena del metal costarricense.

El domingo, como plato fuerte, el escenario principal recibirá a los españoles Kabrones y Tierra Santa, junto al italiano Fabio Lione, exvocalista de Rhapsody of Fire.

Estas presentaciones se realizarán en la tarima principal, al aire libre, para recrear la experiencia de un festival open air, mientras que en el escenario bajo techo tocarán las agrupaciones nacionales Nautilus, Laberinto de Reyes, Ancient Strangers y Clamores. La agenda evitará presentaciones simultáneas para no restar protagonismo a las bandas locales.

“Nuestro objetivo es consolidar este festival y el formato de festivales en Costa Rica, para asegurar futuras ediciones”, concluyó Sanabria.

Las entradas están disponibles a través del sitio www.passline.com, con un costo de ¢45.000 en modalidad General y ¢55.000 en VIP.

La producción indicó que el festival contará con stands para comida y bebidas, además de parqueo. También se habilitará transporte al lugar desde distintas zonas como Cartago y Alajuela.