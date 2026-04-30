Lab de Ideas

Costa Rica apuesta por atraer la inversión correcta en ciencias de la vida: expertos piden estrategia país

El Life Sciences Forum 2026 buscará responder la pregunta clave: qué debe hacer el país para que su éxito en el sector ciencias de la vida sea sostenible en el tiempo

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del Life Sciences Forum — La inversión extranjera directa (IED) es uno de los pilares de la economía costarricense desde hace más de treinta años. En los últimos cuatro, el monto que ha ingresado al país a través de ella ha oscilado entre los $4.400 y los $5.121 millones, con el sector de ciencias de la vida como uno de los que más ha destacado por su crecimiento.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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