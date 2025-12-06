“Costa Rica es nuestro ‘headquarter’ en la región”: vicepresidente de Kimberly-Clark destaca el rol país en la empresa

Lab de Ideas con apoyo de Kimberly-Clark — En 2024 Kimberly-Clark anunció la transformación global de su negocio: dejó de operar por unidades geográficas para reorganizarse en dos grandes áreas.

La primera es Cuidado Personal —que incluye los segmentos de bebé y niños (Huggies®), femenino (Kotex®) y adultos (Plenitud®)—; y la segunda es Cuidado Familiar y Profesional que integró las marcas de consumo de papel (Scott® y Kleenex®) con Kimberly-Clark Professional.

Para Juan Felipe Isaza, vicepresidente de Mercados Empresariales para Latinoamérica y líder de la primer área, el rol de Costa Rica ha sido estratégico dentro de estos cambios. Así lo señaló en una entrevista con EF:

“Costa Rica hoy es la sede de nuestro negocio de cuidado personal y de cuidado familiar y profesional. Aquí tenemos el headquarter (o sede central) de la compañía”.

Hace un año Kimberly-Clark anunció la transformación global en su negocio y en ella Costa Rica ha tenido un rol estratégico: conversamos con su vicepresidente de Mercados Empresariales para Latinoamérica, Juan Felipe Isaza. (JOHN DURAN/John Durán)

“Un hub muy importante”

Kimberly-Clark cuenta con más de 1.000 colaboradores en el país. Aquí opera un centro de servicios compartidos que atiende a Latinoamérica y se aloja la planta de producción en Coris de Cartago, un hub logístico que despacha y recibe 2.5 millones de cajas con producto, las cuales se exportan a Centroamérica y Panamá (vía terrestre) y al Caribe (vía marítima).

“Aquí estamos las personas que tomamos las decisiones de corto, mediano y largo plazo, y eso reafirma el compromiso que tenemos con el país”, dijo Isaza.

Con el propósito de ofrecer “Un Mejor Cuidado para Un Mundo Mejor”, Kimberly-Clark también lidera proyectos que “mejoran la calidad de vida a las personas” de la región.

Entre ellos destaca la alianza que Huggies® mantiene con UNICEF desde 2019, cuyo objetivo es mejorar la salud, la supervivencia y el desarrollo de los menores en sus primeros años de vida. Este proyecto es “Un abrazo para cada bebé” y ha logrado impactar a más de 10 millones de personas de América Latina y el Caribe —1,3 millones en Costa Rica— incluidos bebés, padres, madres y cuidadores, con herramientas que educan sobre la primera infancia.

Asimismo, el programa “She Can” (“Ella puede”) de Kotex® derriba los mitos que persisten alrededor de la menstruación, mediante educación y proyectos dirigidos a niñas y jóvenes; y el premio AmbientaDOS, que ha convocado en las últimas cuatro ediciones a 216 centros educativos nacionales, promoviendo la recolección de más de 129 toneladas de materiales reciclables.

“Nuestra planta de Coris fue la primera en Latinoamérica en lograr el hito de convertirse en Cero Residuos y hace dos años recibimos el galardón de Bandera Azul Ecológica, categoría Cambio Climático”, agregó Isaza. “Estos son programas sumamente relevantes para nosotros pues trabajamos no solo pensando en cantidad, sino también en calidad y consistencia”.

Con el propósito de ofrecer “Un Mejor Cuidado para Un Mundo Mejor”, Kimberly-Clark también ha liderado proyectos enfocados en “mejorar la calidad de vida a las personas” de la región. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Qué sigue ahora? Para 2026, la compañía seguirá apostando por crecer y reinventarse, con un portafolio de innovación “que causará muy buenas sensaciones en nuestros consumidores”, dijo Isaza.

Entre los productos más recientes destacan los nuevos pañales para recién nacidos capaces de aislar diferentes tipos de fluidos corporales (Natural Care), así como el pañal más suave del mercado (Dermacare). También lanzaron Kotex nocturna larga, una toalla sanitaria que tiene un escudo anti-filtraciones y una cubierta extra suave; y actualizaron los pañales para adultos para que ofrezcan un 50% más de absorción y “faciliten la vida de nuestros consumidores”.

“El próximo año viene cargado de muchas más noticias y del orgullo que nos da tener a Kimberly-Clark formando parte del ecosistema de Costa Rica”.