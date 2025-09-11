Lab de Ideas

“Costa Rica es un país clave”: vicepresidenta de Kimberly-Clark destaca el papel del país en la transformación regional de la empresa

Kimberly-Clark cuenta con más de mil colaboradores en Costa Rica, país sede central de la empresa en Latinoamérica: conversamos con su vicepresidenta regional para la división de Cuidado Familiar y Profesional, Ana Beatriz Franco

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Kimberly-Clark — El 2024 fue un año importante para la empresa Kimberly-Clark a nivel nacional y global: en él la empresa no solo celebró sus 60 años en Costa Rica —su presencia data de 1964—, sino que también inauguró un nuevo centro logístico regional aquí, reforzando con él su presencia centroamericana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Kimberly Clark
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.