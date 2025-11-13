Lab de Ideas

Costa Rica se llenará de jazz este noviembre: aquí los detalles del 506 Jazz Fest 2025

El evento se realizará en cinco escenarios de la capital, del 20 al 22 de noviembre. Conversamos con los músicos Edgar Brenes & Juan Pablo sobre la agenda del festival

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Costa Rica se llenará de jazz este mes de noviembre con la primera edición del 506 Jazz Fest 2025, un evento que unirá a cinco escenarios de la capital bajo este ritmo, durante el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ministerio de Cultura y JuventudJazzFestival
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.