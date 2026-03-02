Crear comunidades y experiencias: este es el secreto de los proyectos inmobiliarios de CORE

Lab de Ideas con el apoyo de CORE - No es común que una empresa inmobiliaria asegure que su foco no está en vender metros cuadrados ni amenidades. Sin embargo, esa ha sido la regla en CORE. Así lo resume Luis Diego Carvajal, su gerente general: “Nosotros creamos comunidades, y eso nos hace muy diferentes a una desarrolladora tradicional”.

El concepto de comunidad quedó claro desde 2019, cuando la firma inauguró URBN Escalante, su primer proyecto insignia. Su diseño conceptual, enfoque urbano y espacios compartidos marcaron el inicio de una visión que luego se replicó en desarrollos como Cosmopolitan Tower, Metropolitan Tower y SECRT Sabana.

“Una comunidad es un grupo de personas que busca espacios de interacción y de pertenencia. Para lograr que nuestros proyectos sean esto, nosotros apostamos por espacios divertidos, diversos, disruptivos y dinámicos, con una marca propia para cada uno y en la que las amenidades sean catalizadores de la creación de comunidad", agregó.

El concepto de comunidad es base en los proyectos de CORE, con diseños conceptuales, enfoques urbanos y espacios compartidos pensados para catalizar ese objetivo. (CORE)

“Más que cemento y varilla”

Carvajal sostiene que CORE cree en “algo más que el cemento y la varilla”. Lo importante, enfatiza, es la parte intangible de cada desarrollo: eso que crea vínculos entre quienes lo habitan pues, asegura, una amenidad no vale solo por su diseño, sino por la conexión que genera entre quienes la disfrutan.

De ahí que los proyectos de CORE incorporen actividades culturales, gastronómicas, artísticas y musicales que buscan propiciar cercanía, intercambio de conocimiento y movilidad urbana.

“Si te fijás, en toda esta explicación no he dicho ni ‘edificio’ ni ‘apartamento’. Nuestro resultado final no es la estructura, sino el sentido de pertenencia que se forma dentro de ella”, explicó el gerente.

CORE diseña “comunidades y experiencias únicas”: su gerente general explica el sello que diferencia a sus proyectos. (CORE)

La propuesta de estos proyectos se aleja de los tradicionales open houses. En su lugar, CORE organiza sesiones de cine al aire libre e intervenciones de bares locales en sus propios complejos, entre otras, para que el público conozca desde el inicio la esencia comunitaria del proyecto.

“En nuestros rooftops hay torneos de póker, asesorías de marca personal o talleres de maquillaje. No son actividades esporádicas, sino parte de la dinámica constante que define lo que somos como marca”.

Cada edificio de CORE se desarrolla como una marca independiente, con atención integral antes y después de la compra:

“No sirve tener una amenidad espectacular como el ‘cuarto rojo’ en URBN Escalante con vista a toda la ciudad, si el concierge no da una buena experiencia. Por eso también operamos nuestros edificios y nos involucramos en todo lo que ocurre dentro de ellos”, afirmó el gerente.

CORE organiza sesiones de cine al aire libre e intervenciones de bares locales en sus propios complejos, entre otras, para que el público conozca desde el inicio la esencia comunitaria del proyecto. (CORE Inmobiliaria/CORE Inmobiliaria)

Otro de los proyectos de la compañía es Babylon, un apart-hotel en Rohrmoser concebido exclusivamente para alquiler tipo Airbnb y estadías cortas. Está dirigido a inversionistas que buscan alta rentabilidad en zonas de fuerte demanda turística y corporativa.

“Antes no había diferencia entre comprar para vivir o para invertir; era el mismo producto. Nosotros decidimos diseñar un proyecto pensado solo para eso”, comentó Carvajal. Babylon tiene un bar en el piso 17 abierto al público y una piscina en el rooftop del piso 18, todo enfocado en maximizar la rentabilidad del inversionista.

Tras Babylon, CORE prepara SLVA Guachipelín, un desarrollo de gran escala que combinará apartamentos, condohotel, comercio y oficinas en un mismo ecosistema ubicado dentro de Slva Collection. El proyecto tendrá 34 pisos y será el más alto del cantón, rodeado de vegetación. “La definimos como la última selva de Escazú”, concluyó Carvajal.

CORE prepara SLVA Guachipelín , un desarrollo de gran escala que será un condohotel ubicado dentro de SLVA Collection, en Escazú. (CORE Inmobiliaria/CORE Inmobiliaria)