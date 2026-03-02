Lab de Ideas

Crear comunidades y experiencias: este es el secreto de los proyectos inmobiliarios de CORE

CORE diseña “comunidades y experiencias únicas”: su gerente general explica el sello que diferencia a sus proyectos

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de CORE - No es común que una empresa inmobiliaria asegure que su foco no está en vender metros cuadrados ni amenidades. Sin embargo, esa ha sido la regla en CORE. Así lo resume Luis Diego Carvajal, su gerente general: “Nosotros creamos comunidades, y eso nos hace muy diferentes a una desarrolladora tradicional”.








