Crecer y evolucionar con proyectos sostenibles: esta es la estrategia de Portafolio Inmobiliario para el próximo quincenio

Lab de Ideas con el apoyo de Portafolio Inmobiliario - Portafolio Inmobiliario “crece y evoluciona” con sus proyectos. Esa, según su director, Alfredo Volio, es una de las principales diferencias de la empresa en su sector. Así lo explicó en entrevista con EF, en la que detalló la visión de la compañía y su estrategia para el periodo 2025-2030:

“Nosotros crecemos y permanecemos con nuestros proyectos porque no somos un jugador transaccional en un proceso de compra”, afirmó. “Portafolio Inmobiliario busca quedarse a largo plazo y la única forma de cumplir nuestro propósito de impulsar el desarrollo del país a través de la transformación de las ciudades, es hacerlo de manera sostenible, generando un impacto positivo en los pilares ambiental, social y económico”.

Conversamos con el director de Portafolio Inmobiliario, Alfredo Volio, sobre la estrategia de la desarrolladora para el periodo 2025-2030. (JOHN DURAN/John Durán)

Esa visión se traduce en proyectos que colocan a las personas usuarias en el centro, con el fin de brindar un acompañamiento integral en sus cuatro segmentos de operación: comercial, residencial, industrial y oficinas.

“En Portafolio Inmobiliario nos gustan los proyectos mixtos; entre más mixtos, mejor”, dijo Volio. “Eso significa integrar espacios de vivienda, comercio, corporativo, salud, educación y entretenimiento, entre otros, con un enfoque que permite generar encadenamientos económicos más dinámicos, al integrar distintos sectores productivos en un mismo ecosistema".

Volio agregó que esta visión, además, acerca servicios esenciales a las personas, reduce tiempos de desplazamiento y procura mejorar la calidad de vida al promover comunidades más caminables y conectadas:

“Para que nuestros proyectos sean exitosos a largo plazo y cumplan con nuestro propósito, deben incorporar tres pilares: el social, el ambiental y el de gobernanza. Por eso no solo reportamos a nuestras partes interesadas los estados financieros auditados, sino también los estados no financieros, para explicar qué estamos haciendo en cada uno de nuestros proyectos”.

La estrategia 2025-2030 de la empresa, bajo el principio de doble materialidad, integra los resultados con estos tres ejes, que a su vez agrupan diez temáticas: acción climática, ecoeficiencia y biodiversidad, en el eje ambiental; talento, diseño urbano y comunidades, en el social; y comunicación corporativa, gobierno corporativo, innovación y tecnología, y desempeño económico, en el de gobernanza.

Volio explicó que el objetivo de esta estrategia es “entender qué necesita la comunidad, qué dinámicas económicas ya existen y cómo podemos integrarlas al proyecto para que ambos se potencien. Cuando un desarrollo y su entorno crecen juntos, el impacto es más profundo y sostenible”.

“Esta visión fortalece el tejido económico local al generar encadenamientos productivos, abrir oportunidades para proveedores y emprendimientos cercanos y dinamizar la actividad del territorio. Además, permite construir relaciones de confianza desde el inicio, lo que facilita la integración urbana y asegura que el proyecto sea resiliente y pertinente en el largo plazo”, agregó.

Los proyectos de Portafolio Inmibiliario procuran dar un acompañamiento completo al usuario que les utiliza en sus cuatro segmentos de operación: comercial, residencial, industrial y de oficinas. (Portafolio Inmobiliario/Portafolio Inmobiliario)

Proyectos venideros

La desarrolladora proyecta que 2026 será el año de mayor construcción en su historia. La inversión prevista para los próximos meses se duplicará con respecto a años anteriores, alcanzando cerca de $150 millones.

Entre sus proyectos futuros destacan Costa Rica Green Valley, en Grecia, dentro del segmento industrial. Este funciona como un parque de zona franca concebido como una pequeña ciudad productiva, donde operan varias plantas y se incorporarán nuevas facilidades de manufactura avanzada.

En Heredia, la empresa avanza con Savia, un proyecto de uso mixto ubicado contiguo al Centro Nacional de Convenciones, que incluirá componentes corporativos, industriales y comerciales, con conexión directa a la Ruta 1. También ampliará el desarrollo Valencia 3-103, que sumará una plaza comercial para complementar los componentes ya construidos en el cruce entre Heredia y Santo Domingo.

La estrategia también contempla Atmos, un proyecto de perfil logístico con naves corporativas y de uso mixto; y BLVD Sabana, al norte del Parque La Sabana, que iniciará con un edificio residencial, con el objetivo de consolidar un nuevo polo urbano en la zona.

Finalmente, los ya consolidados Avenida Escazú y Aleste continuarán creciendo con nuevas edificaciones que reforzarán la oferta residencial, comercial y corporativa en estas áreas de la capital.

Portafolio Inmobiliario ve al 2026 como el año de mayor construcción en su historia. (Portafolio Inmobiliario/Portafolio Inmobiliario)