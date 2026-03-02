Lab de Ideas

Crecer y evolucionar con proyectos sostenibles: esta es la estrategia de Portafolio Inmobiliario para el próximo quincenio

Conversamos con el director de Portafolio Inmobiliario, Alfredo Volio, sobre la estrategia de la desarrolladora para el periodo 2025-2030

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de Portafolio Inmobiliario - Portafolio Inmobiliario “crece y evoluciona” con sus proyectos. Esa, según su director, Alfredo Volio, es una de las principales diferencias de la empresa en su sector. Así lo explicó en entrevista con EF, en la que detalló la visión de la compañía y su estrategia para el periodo 2025-2030:








Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

