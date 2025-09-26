“Crónicas de Exorcismo: El Comienzo”: cines nacionales inauguran su temporada de terror con exitosa historia coreana

Lab de Ideas con apoyo de Distribuidora Romaly — Los seguidores de los géneros de animación y de fantasía tienen una cita en los cines nacionales a partir de esta semana.

El film Crónicas de Exorcismo: El Comienzo, la película coreana de animación que adapta la exitosa saga literaria Toemarok (Diario de exorcismo), llegará a las pantallas de esta sala con una de las franquicias más influyentes de la cultura popular en ese país.

La historia se desarrolla en Seúl, una de las ciudades más pobladas y bulliciosas del mundo, que también está llena de todo tipo de seres sobrenaturales escondidos.

Allí, un sacerdote excomulgado, una joven con telequinesis, un hombre que perdió a su hermana a manos de un espíritu y un niño prodigio experto en magia arcana conectarán al mundo humano con los espíritus decididos a hacerles daño.

Dirigida por Kim Dong-Chul, Exorcism Chronicles: The Beginning (su nombre en inglés) une los géneros de acción, fantasía y animación para ofrecer al público una película de terror y acción animada para adultos, perfecta para empezar la temporada de Spooky en este cine nacional.

Kim Dong-Chul es conocido por su trabajo en la serie animada Running Man, y en este proyecto trabajó junto al productor Sujin Hwang, quien también ha estado detrás de proyectos como Red Shoes and the Seven Dwarfs. Ambos fueron los escritores de este guion.

La saga Toemarok acumula más de 10 millones de copias vendidas únicamente en Corea y más de 238 millones de visitas en línea. Estos números lo convierten en un fenómeno poco antes visto en la industria editorial de ese país.

Las entradas para ver el film ya están disponibles en todos los cines del país.