Lab de Ideas

“Crónicas de Exorcismo: El Comienzo”: cines nacionales inauguran su temporada de terror con exitosa historia coreana

“Crónicas de Exorcismo: El Comienzo” adapta a la exitosa saga literaria coreana ‘Toemarok’

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Distribuidora Romaly — Los seguidores de los géneros de animación y de fantasía tienen una cita en los cines nacionales a partir de esta semana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CineDistribuidora Romaly
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.