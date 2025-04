De ‘Presos’ a ‘The Chosen’ y ‘Call of Duty’: así es como el actor costarricense Daniel Marín se abre paso en Hollywood

Si usted ha jugado el videojuego ’Call of Duty’ en su versión en inglés, ya sabe que este tiene un tinte muy costarricense: ‘Gus’, uno de sus personajes principales, es tico y por eso es super común escucharle frases como ‘Pura vida’ y ‘Tome chichí‘.

Lo que quizá usted no sepa es cómo fue que un costarricense —con todo y bandera— llegó a este juego y eso, y la historia del tico que lo hizo posible, es de lo que vamos a hablar en este artículo.

Conversamos con el actor Daniel Marín, el costarricense que interpreta la voz del personaje de 'Gus' en 'Call of Duty'. (Call of Duty/Call of Duty)

‘Gus’ es interpretado por el actor Daniel Marín, un tico que empezó en las pantallas nacionales con películas como ’Presos‘, del director Esteban Ramírez —film en el que interpretó a ‘Manuel’, el novio de ‘Victoria’, la protagonista— y cuya carrera lleva más de 20 años en Estados Unidos.

“Primero viví en Brasil y luego me vine a Los Ángeles a hacer un internship en una novela llamada ’Bold and Beautiful‘“, contó el actor en una entrevista con ‘El Financiero’.

”Un día, una de las productoras se comenzó a ahogar con un pedazo de pollo del almuerzo y yo le hice el Heimlich (la maniobra de primeros auxilios) y la salvé. Al día siguiente el productor ejecutivo me preguntó que qué quería hacer yo en Hollywood y le dije que quería ser actor, a lo que él me respondió que ‘bueno, lo metemos en la novela’. Así es como empecé”.

Desde entonces, Marín ha participado en series como ’SWAT’, en ’NCIS: Los Angeles’ y en ’The Chosen’, "que es muy, muy popular y donde yo trabajé en la tercera temporada, en el tercer capítulo”, contó.

El tico Daniel Marín lleva más de 20 años trabajando en Estados Unidos y ha participado en series como ‘NCIS: Los Ángeles’, ‘The Chosen’ y en videojuegos como ‘Call of Duty’. (Daniel Marín/Daniel Marín)

El tico en ‘Call of Duty’

Uno de los papeles más grades de su carrera —y que de hecho lo tiene en la lista de los invitados de la Comi Con Costa Rica 2025— es el de ‘Gus’, un personaje que es tico, precisamente, gracias a Marín:

“Cuando yo audicioné para ese personaje, ‘Gus’ era brasileño y como yo viví en Brasil, pues podía hacerlo porque hablo portugués. Sin embargo, cuando me dieron el papel y me llamaron para grabar en el estudio, me dijeron que ‘bueno, nos dimos cuenta de que usted es de Costa Rica y queremos que haga que el personaje sea tico. Queremos que diga las cosas ‘a lo tico’ y que lo hagamos más personalizado con usted, lo que para mí fue increíble”, recordó el nacional.

Marín cuenta que cuando le dieron el papel estaba filmando ‘The Chosen’, en Texas, y que cuando le llegó la noticia “grité tan alto de la felicidad que la recepcionista del hotel llegó a tocarme la puerta para preguntarme si todo estaba bien”.

‘Call of Duty’ es una historia bélica y una de las cosas que más resalta el actor de su personaje, es que Activision Publishing, Inc.— la empresa dueña del juego— “le hizo todo un background para explicar por qué una persona tica estaba en un ejército”:

“No fue como que dijeron que en Costa Rica hay ejército ni nada de eso: ‘Gus’ era un policía fronterizo que se fue a vivir a la playa y allá conoció a unos militares americanos, le gustó ese estilo de vida y se fue con ellos. Lo hicieron muy bien hecho y cuando salió el primer trailer del juego y se vio la bandera de Costa Rica en su hombro, el internet se volvió loco. Para mí fue muy bonito porque llevar ese sello tico a los juegos es muy importante”, dijo el actor.

20 años de carrera

Marín tiene más de 20 años trabajando su carrera en Hollywood:

“Cuando me dieron el personaje de ‘Namor’ en el juego de ’Marvel Rivals’, que ha sido el éxito más grande en realidad, porque es uno de los protagonistas y es uno de los personajes ya establecidos en el mundo de Marvel, varia gente dijo ‘Wow, eso salió de la nada’ pero no: salió porque llevo 20 años trabajando aquí y haciendo esto. En este momento soy la voz en Estados Unidos del restaurante Subway y ya he hecho montones de anuncios aquí, lo que también es una lotería porque ganarse un comercial en Estados Unidos es competir con muchísimas otras personas. Por dicha yo he podido hacer eso toda mi carrera".

El objetivo de Daniel es obtener su primer protagónico en una serie, pero “por ahora estoy aprovechando las convenciones y los comicones para tener paneles, hacer fotos y conectar con el público, que es lo que para mí siempre ha sido un sueño”:

“Siempre he ido como fan y ahora me toca a mí estar del otro lado. Aprovecharé eso mientras espero, porque acabo de hacer casting para una película de Netflix y ya estoy en la segunda ronda. Tengo un equipo muy bueno que me está ayudando en todos los aspectos y seguiré intentando hasta que caiga el próximo trabajo”.